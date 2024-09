De Bruyne in Silva nad Fifo ter Uefo: Denar je glasnejši od naših besed

"Morda bo naslednjo sezono še v redu, potem pa se bodo prej ali slej pojavile težave. Sindikat profesionalnih nogometašev v Angliji je skušal najti rešitev, ampak težava je, da Uefa in Fifa še naprej dodajata tekme. Tudi če kot nogometaši dvignemo glas in opozorimo na težave, naše želje ne bodo uslišane. Izgleda, da denar govori glasneje od nas."

"Težave bodo vidne šele po klubskem svetovnem prvenstvu. Takrat bodo do prve tekme nove sezone Premier League zgolj še trije tedni. Kako naj se v tako kratkem obdobju odpočijemo in pripravimo na novo sezono, v kateri nas znova čaka 80 tekem?" se je spraševal 33-letni napadalni vezist.

Kevin De Bruyne je kot kapetan belgijske reprezentance v petek prispeval dva zadetka za zmago nad Izraelom (3:1). Bolj kot nova sijajna predstava čarodeja Manchester Cityja pa so odmevale njegove besede o vse bolj natrpanem urniku, s katerim se morajo soočati nogometaši najboljših ekip, ki so aktivni v domačih prvenstvih, evropskih pokalih, pa tudi na reprezentančni sceni.

Bernardo Silva: Navijači imajo prav, ampak ...

De Bruyne je tako naslednji v vrsti nogometašev, ki opozarjajo na tovrstne težave. Nedavno se je te problematike dotaknil njegov klubski soigralec Bernardo Silva. "Ko se pritožujemo, navijači govorijo, da se nimamo pravice pritoževati nad življenjem, ki ga živimo. In prav imajo, saj živimo svoje sanje" je začel Portugalec in dodal:

"Po drugi strani pa je urnik tekem preprosto nor. Med prvenstveno in pokalno tekmo imamo zgolj en dan počitka. Če ne bomo izpadli iz enega od tekmovanj, nas čakajo tekme na vsake tri dni do konca sezone. To je naravnost absurdno."

Silva se je dodatno obregnil ob spremenjeni format Lige prvakov. Namesto šest tekem skupinskega dela klube po novem čaka osem obračunov. Ekipe, ki bodo ligaški del končale med 9. in 24. mestom, pa čakata še dodatna dvoboja za uvrstitev v osmino finala. "Drži, da so ekipe vse večje, ampak težko je držati tako natrpan tempo. Tudi mi bi si želeli preživeti več časa z družinami, ampak to je trenutno enostavno nemogoče. Število tekem je naravnost absurdno," je še enkrat ponovil Silva.