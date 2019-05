De Bruyne: Ni mi žal za Liverpool. Verjamem, da so razočarani. Tudi mi bi bili

Član novih starih prvakov angleške Premier League Kevin De Bruyne ne sočustvuje z razočaranimi nogometaši Liverpoola, ki so kljub osvojenim 97 točkam ostali brez naslova prvaka. "To je izjemen dosežek, a to pomeni, da smo bi na koncu bili malenkost boljši," se je smejalo Belgijcu v dresu Manchester Cityja.

Kevin De Bruyne FOTO: AP "Ni mi žal za njih, saj mislim, da tudi njim ne bi bilo žal za nas. Mislim, da nikomur ni bilo žal, ko smo izpadli iz Lige prvakov. To je treba sprejeti," besede odličnega belgijskega vezista prenaša angleški Skysports. Liverpool je v koledarsko leto 2019 vstopil s kar sedmimi točkami prednosti pred rivali, a na koncu izgubil bitko s Cityjem in postal prva ekipa, ki je zapravila takšno prednost v Premier League. Sinjemodri so sezono sklenili z neverjetnimi 14 zaporednimi prvenstvenimi zmagami. Kljub temu je dosežek Liverpoola (97 točk) tretji najboljši točkovni dosežek v zgodovini lige. "Vem, kako se počutijo, saj je jasno, da se počutiš razočaranega. Mi bi se enako počutili, če bi se to zgodilo nam," je nadaljeval Kevin De Bruyne. "Toda na koncu smo še vedno tekmeci. To je bila izjemna bitka. Lahko razumem njihova čustva, toda da bi mi bilo zanje žal, je vendarle malce pretirano," se je smejalo 27-letnemu belgijskemu reprezentantu. LESTVICA