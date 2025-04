De Bruyne potrdil govorice o slovesu od Cityja

"Tega mi ni lahko zapisati, a kot nogometaši vsi vemo, da ta dan slej ko prej napoči. Ta dan je tukaj – in zaslužite si, da novico najprej slišite od mene," je zapisal Kevin De Bruyne v objavi na družbenih medijih.

"Nogomet me je pripeljal do vseh vas in do tega mesta. Lovljenje svojih sanj, ko se še nisem zavedal, da bo to obdobje spremenilo moje življenje. To mesto. Ta klub. Ti ljudje ... so mi dali vse. Nisem imel druge izbire, kot da vrnem vse! In uganite – osvojili smo vse," je dodal na omrežju X.