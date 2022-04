De Bruyne: V naših mislih je le uvrstitev v polfinale

Zadnji prvenstveni derbi v angleški premier ligi med Cityjem in Liverpoolom je postregel s pravo nogometno poslastico in štirimi zadetki, ki so privedli do pravičnega remija (2:2). Varovanci katalonskega strokovnjaka Josepa Guardiole pa so z mislimi že pri povratnem četrtfinalnem dvoboju elitne Lige prvakov na Metropolitanu, ki bo tako podal odgovor o tem, katero od dveh vrhunskih moštev bo ostalo v igri za najžlahtnejšo evropsko klubsko lovoriko.

Strelec edinega zadetka na prvi tekmi pred tednom dni, odlični belgijski reprezentančni napadalno usmerjeni vezist Kevin De Bruyne, pričakuje zelo zahteven obračun z malo priložnosti. "Pomembno je bilo zadeti na prvi tekmi. Če nič drugega zaradi dviga samozavesti pred povratnim dvobojem, ki bo v vseh pogledih naporen. Vemo, na kakšen način igra naš madridski tekmec ... Na njegov agresiven pristop bomo morali odgovoriti z enako mero, saj bo zelo pomembno dobiti tako imenovane druge žoge. Podobno kot na prvi tekmi želimo vzpostaviti prevlado v zvezni vrsti, kjer se ponavadi tekme dobivajo," dan pred povratno tekmo v španski prestolnici pravi De Bruyne, ki je zadovoljen s trenutno pripravljenostjo moštva z Etihada.