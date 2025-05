De Bruyne zadel za zmago, po kateri City lažje diha

V prvem obračunu 35. kroga angleške Premier League je Manchester City pred svojimi navijači z 1:0 premagal Wolverhampton. Edini gol je v 35. minuti dosegel veteran Kevin De Bruyne. Meščani so z zmago začasno skočili na tretje mesto in so na lepi poti, da si po številnih težavah v tej sezoni le priigrajo Ligo prvakov.