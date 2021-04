De Bruyne: Zaslužena zmaga v Parizu, a čaka nas še težja naloga v Manchestru

Po uvodnih desetih minutah prevlade se je pritisk Manchester Cityja na obrambno vrsto Parižanov umiril, kar je napadalno usmerjeno moštvo Mauricia Pochettina izkoristilo in prišlo do zgodnjega vodstva v 15. minuti prek Brazilca Marquinhosa . To je bila očitno prepotrebna 'brca v zadnjo plat' za sinjemodre, ki so v nadaljevanju obračuna - še posebej v drugem polčasu - prevzeli vajeti igre v svoje noge, nadigrali uglednega tekmeca ter si tako pred povratnim obračunom na domačem Etihadu priigrali lepo prednost.

"To je bila tekma z dvema povsem različnima polčasoma. V prvem smo bili nekako bledi, neprepoznavni od 10. minute naprej, ko nismo uspeli razviti naše igre. V nadaljevanju dvoboja smo začutili, da so ranljivi, ko se jih napade visoko na njihovi igralni polovici. To je bila odlična taktična usmeritev za drugi polčas, v katerem pa smo povsem zasluženo prišli do rezultatskega zasuka ter posledično zelo lepe in pomembne zmage," je po koncu obračuna na Parku princev dejal za mnoge igralec tekme Kevin de Bruyne, ki je vesel, da mu je s soigralci uspel preobrat proti zelo zahtevnemu tekmecu.

"PSG je izjemno moštvo z izvrstnimi posamezniki, ki lahko v vsakem trenutku prevesijo tehtnico na svojo stran. Mi smo drugi polčas odigrali taktično brezhibno, zato je tudi prišlo do preobrata. V nasprotnem, verjemite, bi verjetno mi bili v rezultatskem zaostanku pred povratno tekmo. Toda zavedamo se, da je to šele prvi polčas izjemno zanimivega polfinalnega obračuna, ki še zdaleč ni odločen. Osebno pričakujem še precej težjo tekmo, kot je bila ta v Parizu," je še dodal odlični belgijski reprezentančni vezist na začasnem delu v Manchestru.

Guardiola: "Drugi polčas? Odličen v vseh segmentih igre."

Tudi strateg 'meščanov' Josep "Pep" Guardiola ni skrival zadovoljstva nad odlično odigranim drugim polčasom, ki je njegovim varovancem prinesel želeni preobrat.

"Po zelo spodbudnem vstopu v tekmo smo prehitro prepustili iniciativo igre domačinom, ki imajo predobre posameznike, da tega ne bi izkoristili v svoj prid. V nadaljevanju smo našli pravi način, kako karseda največ omejiti njihovo igro v zvezni vrsti. Tudi tokrat se je videlo, da naše moštvo nima potrebnih izkušenj igranja v sami končnici Lige prvakov. Toda fantom sem v slačilnici med polčasoma dejal, naj igrajo svojo igro, naj bodo 'svoji' v tem, kar najbolje počnejo vsak dan. In očitno je zaleglo," je smeje povedal katalonski strokovnjak, ki se pridružuje besedam Kevina de Bruyneja, da City čaka morda še težji povratni obračun v Manchestru.