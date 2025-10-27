Svetli način
De Bruyne že zaključil z nastopi v tem koledarskem letu

Neapelj, 27. 10. 2025 14.41 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.V.
Italijanski nogometni prvak in vodilni klub italijanskega prvenstva serie A Napoli bi lahko zaradi poškodbe desnega stegna ostal brez belgijskega reprezentanta Kevina De Bruyneja do začetka leta 2026, je sporočil klub. Po poročanju Gazzette dello Sport in Sky Sporta De Bruyne letos ne bo več igral in bo izpustil vsaj dva tekmovalna meseca.

"Po poškodbi na sobotni tekmi proti Inter Milanu je Kevin De Bruyne opravil zdravniške preglede, ki so pokazali, da ima obsežno lezijo v bicepsu femorisu desnega stegna," je v izjavi sporočil Napoli.

"Igralec je že začel rehabilitacijo," so dodali pri neapeljskem klubu, ne da bi razkrili dodatne podrobnosti. De Bruyne se je poškodoval v soboto, ko je dosegel uvodni gol v 33. minuti tekme, na kateri je njegova ekipa v 8. krogu italijanske serie A s 3:1 premagala milanski Inter.

Odkar je 34-letni Belgijec prišel k Napoliju kot prost igralec, je dosegel štiri gole na osmih ligaških tekmah in prispeval dve podaji v ligi prvakov. Pred torkovo tekmo proti Lecceju v ligi Napoli vodi z 18 točkami, na vrhu je izenačen z Romo.

