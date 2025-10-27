De Bruyne že zaključil z nastopi v tem koledarskem letu

"Po poškodbi na sobotni tekmi proti Inter Milanu je Kevin De Bruyne opravil zdravniške preglede, ki so pokazali, da ima obsežno lezijo v bicepsu femorisu desnega stegna," je v izjavi sporočil Napoli.
"Igralec je že začel rehabilitacijo," so dodali pri neapeljskem klubu, ne da bi razkrili dodatne podrobnosti. De Bruyne se je poškodoval v soboto, ko je dosegel uvodni gol v 33. minuti tekme, na kateri je njegova ekipa v 8. krogu italijanske serie A s 3:1 premagala milanski Inter.
Odkar je 34-letni Belgijec prišel k Napoliju kot prost igralec, je dosegel štiri gole na osmih ligaških tekmah in prispeval dve podaji v ligi prvakov. Pred torkovo tekmo proti Lecceju v ligi Napoli vodi z 18 točkami, na vrhu je izenačen z Romo.
