De Bruyne že zaključil z nastopi v tem koledarskem letu

"Po poškodbi na sobotni tekmi proti Inter Milanu je Kevin De Bruyne opravil zdravniške preglede, ki so pokazali, da ima obsežno lezijo v bicepsu femorisu desnega stegna," je v izjavi sporočil Napoli.

"Igralec je že začel rehabilitacijo," so dodali pri neapeljskem klubu, ne da bi razkrili dodatne podrobnosti. De Bruyne se je poškodoval v soboto, ko je dosegel uvodni gol v 33. minuti tekme, na kateri je njegova ekipa v 8. krogu italijanske serie A s 3:1 premagala milanski Inter.