De Gea in Lingard rešila Manchester United

West Ham je na domačem olimpijskem stadionu v Londonu povedel v 30. minuti preko Saida Benrahme. Alžirec je proti vratom Davida De Gee ustrelil zunaj kazenskega prostora gostov, žogo je preusmeril domači branilec Rafael Varane in vratar Uniteda je bil nemočen. Klub iz Manchestra ni obupal in zgolj pet minut pozneje je bil izid spet izenačen. Svoj četrti zadetek na tretji tekmi po vrnitvi v Manchester je dosegel kdo drug kot Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes je opravil odlično delo na levi strani Unitedovega napada in v kazenski prostor poslal popolno podajo, ki jo je hvaležno dočakal Ronaldo in ustrelil proti domačemu vratarju Lukaszu Fabianskemu. Poljak je njegov strel spretno uranil, odbito žogo pa je – tokrat v mrežo – poslal Portugalec.