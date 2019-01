De Gea najboljši vratar vragov v zgodovini? 'Pred Schmeichlom, Van der Sarjem ...'

Otočani že pišejo in govorijo o najboljšem vratarju vragov v zgodovini. "Igral sem in delil slačilnico z Edwinom van der Sarjem in Petrom Schmeichlom, zato vem, kaj govorim. Nizozemec in Danec sta bila fantastična vratarja in odlični osebi, a Španec prav nič ne zaostaja za njima. Prav nasprotno, po mojem mnenju, čeprav je to težko oceniti, gre za najboljšega čuvaja Manchester Unitedav vsej klubski zgodovini," jeBBC-ju hitel pripovedovati (posojeni) trener Ole Gunnar Solskjaer, ki je bil v napadu rdečih vragov kar enajst let, sedaj pa piše zgodovino tudi z zaporednimi zmagami s trenerske klopi, Norvežan se lahko pohvali, da je poveljeval vragom na zadnjih šestih zmagah v nizu.