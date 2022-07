De Jong ne želi iz Barcelone

Nizozemski nogometni reprezentant Frenkie de Jong ne želi zapustiti Barcelone in se preseliti k Manchester Unitedu. Slednji je sicer pripravljen plačati 75 milijonov evrov odškodnine in še deset milijonov dodatnih bonusov, toda brez privolitve nizozemskega igralca, ki ima pogodbo z Barcelono do leta 2026, z njegovim prihodom ne bo nič.

icon-expand Frenkie de Jong in Igor Zubeldia FOTO: AP Kot poroča španski dnevnik Sport, je Barcelona Nizozemcu ponudila dve možnosti. Prva je zmanjšanje plače s 15 na devet milijonov evrov po sezoni, druga pa odhod iz kluba. Toda De Jong ne pristaja na nobeno od možnosti. Želi ostati v katalonskem velikanu in si izboriti mesto v začetni enajsterici. Sport trdi, da bi Barcelona lahko imela težave z registracijo novih nogometašev, če Nizozemca ne proda. Za najmanj sto milijonov mora zmanjšati fond za plače, kar pomeni, da se mora rešiti nekaj igralcev.