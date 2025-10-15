Svetli način
Nogomet

De Jong ostaja v Barceloni še vsaj štiri leta

Barcelona, 15. 10. 2025 17.36 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
30

Nizozemski nogometaš Frenkie de Jong je podaljšal pogodbo z Barcelono, je katalonski klub sporočil na spletni strani. Osemindvajsetletni vezist bo pri Barceloni ostal vsaj do konca sezone 2028/29.

Frenkie de Jong se je klubu pridružil pred sezono 2019/20 iz Ajaxa, njegova prejšnja pogodba pa bi se iztekla naslednje poletje. Zdaj je predčasno podaljšal sodelovanje za dodatne tri sezone.

Nizozemski vezist je za reprezentanco zbral 62 nastopov, za Barcelono pa 267, v katerih je dosegel 19 golov in 24 podaj. S Katalonci se je veselil dveh naslovov prvaka, dvakrat je osvojil tudi španski kraljevi pokal.

Izkušeni vezist je imel v zadnjih letih zaradi bogate pogodbe pri finančno podhranjenih Kataloncih nekaj težav z vodstvom kluba, potem ko ga je to skušalo prodati, a je Nizozemec želel ostati v klubu.

Pod vodstvom Hansija Flicka je ob odsotnosti poškodb večinoma začenjal dvoboje, to sezono je zbral šest tekem v domačem prvenstvu in dva v Ligi prvakov.

cripstoned
16. 10. 2025 19.14
+5
Ahahahahaha kaksni butalci so tile nasi hejtercki ...ne berem njihovih spisov ampak stavim da gredo nekako tako...veliko besed, malo resnico...cisto po stilu njihovega laporte hahahahaha...samo tako naprej dragi hejtercki ceprav vas je vedno manj...
ODGOVORI
9 4
Lucky
16. 10. 2025 21.27
+0
Svoje preber, ti bo slab pršl.
ODGOVORI
2 2
Lucky
16. 10. 2025 15.02
-8
Kar se mene tiče, totalna nesposobnost Deca. Deda, čist nč ne more nardit. Plačo skrivajo. Natolcevanja pa grejo od 12 miljončkov + bonusi, do 20 miljončkov. Če bo zadnja cifra, pol znižanja plače ne vidm. Deco deli dnar z lopato. Ni dost boljši, kot Barto. Kolk bi pol mogu dobit XXX? Prvič slišim, da Barca služi s prodajo Frenkiejevih dresov. Kolk vem, je 80% prodanih dresov od Yamala. Dokler Yamal ni podlisu, so bli pa najbolj prodajan od Cubarsija, XXX in Gavija. Če bi mu dal 12 miljončkov, bi še reku ayd. Povrh, pa za 4 leta. Že neki časa se nagibam, da Laporta zgubi volitve. Pol bo tud Deco šou.
ODGOVORI
5 13
26250440
16. 10. 2025 17.47
-6
Kolk mi je všeč da imamo mal različna mnenja in da smo še vedno dobri kolegi...Lucky ,tebi gre Dejong že od začetka mal v živčke predvsem zaradi plače...Upam da se zavedaš kakšno stanje je podedovala ta uprava in kaj so naredili do sedaj.Lansko leto je bila to najboljša ekipa na svetu z najlepšo igro na svetu.Osvojili so skoraj vse,ti pa kritiziraš.Nastavki za prihodnost so odlični ,v tem trenutku so poškodbe tiste ki krojijo rezultate.Pa kot vedno Madridski sodniki..Če se osredotočiva na Dejongovo pozicijo.Imamo 4 igralce na zadnjem veznem(Dejong,Bernal,Cassado in GAvi).Prvi ki bi ga jaz črtal je Gavi,ki razen s svojo brezvezno požrtvovalno igro in skakanjem na glavo in v glavo vsakega po mojem ni za Barcin sistem igre.Tudi Cassado za top nivo za mene ni.Lahko je menjava.Če se odločava med Bernalom,ki je lansko leto nakazal kaj bi lahko bil in Dejongom bi jaz izbral sigurn Dejonga.In to zaradi tega ,ker sta se z XXX izvrstno ujela.Sta najbolj sigurna na žogi in se odlično dopoljnujeta.Tudi destruktor igre je Dejong izmed vseh najboljši za mene.Tako da bi jaz Dejonga sigurn obdržal v moštvu in bi mi igral pomembno vlogo...
ODGOVORI
3 9
Lucky
16. 10. 2025 18.44
-5
Sej bo ostal, še 4 leta. To je 2029. 2028 je pa na vrsti Barcin 20 letni cikel. Bomo vidl, če se bo ponovil. XXX vzame nazaj dost več žog. Frenkie se vrti okol sebe, podaja na stran in nazaj. Letos ma 1 asistenco, če se ne motm. Kolk žogo iznaša iz obrambne 1/3, smo vidl proti PSG v 2.polcajtu, ko je XXX šel vn. Sploh pa proti Sevilli, kjer je po tekmi jamru, da je zmatran. Zdej pri podpisu, je jamru, da njegove plače ne zastopmo. Za 20 miljončkov, če bo res tolk, bi mogu mreže parat.
ODGOVORI
5 10
Kolllerik
16. 10. 2025 20.51
-6
Men se zdi, da je prvi za prečrtat Olmo, potem Araujo...
ODGOVORI
3 9
cripstoned
16. 10. 2025 21.10
+8
Ne skrbite ...dokler imate munuero, busquetsa, bengoextea, soto grada, hernadeza, sancheza , rojasa vam ne bo nic hudega ...igranje lige prvakov bo zagotovljena...ce pa boste morali osvojiti naslov pa bo jaume roure preko vara se dodatno skrbel za pike tako kot je to praksa od zacetka vara...zadnje 2 sezoni pa tako ali tako nimate konkurence kar se VAR kraj tice...tako da hejtercki se bo varcelona prvak ampak ne zaradi igre pac pa zaradi tega da vlagatelji ne izgubljajo denar...saj veste to ampak si nocete priznati hahahahaha
ODGOVORI
9 1
26250440
16. 10. 2025 10.52
-4
Dany75 pa mal poglejmo v greznice....6.6.1943 prva tekma Copa del Ray Barcelona Real Madrid 3-0...13.6.1943 povratna tekma v Madridu-imaš zapiske s tekme povsod..Že ko so igralci Barce prišli na stadion so jih obmetavali s kamenjem in grozili z sm...V garderobo je prišel predstavnik Generala Franca in igralcem Barce dejal ,da jim ne morejo garantirati varnost,če ne izgubijo tekme....Mislim da že v 5 minuti je igralec Barce dobil rdeči karton.Golman Barce sploh ni mogel stati v golu,ker so nonstop iz tribun leteli kamni...Na koncu je bil rezultat 11-1....Ti bom vsak dan pošiljal kakšen spominek tvojega priljubljenega kluba....Vse to ti lahko preveri največji klovn tuki ,ki ga loptass pere vsak dan...
ODGOVORI
10 14
Kolllerik
16. 10. 2025 10.58
-5
262....izvrstno napisano. Sramota od nasilja, groženj in goljufij... vse to pod enim imenom, real iz Madrida!
ODGOVORI
10 15
Loptass
16. 10. 2025 11.27
-4
Ko človek spremlja širšo sliko skozi daljšo časovno obdobje, tudi zgodovino, je jasno, da je Real Madrid najbolj pokvarjena institucija ne samo v nogometu, ampak nasplošno v svetu športa. Navijači pa temu primerni. Saj če si normalen kar se tiče vrednot, tukaj ne moreš tega prenašati. Sedaj pa eni navijači so OK in priznajo svinjarijo okoli njihovega kluba, nekateri se zavedajo in rahlo umilijo stanje, nekateri pa so čisto zblojeni. Suhi jagodni izbor zblojenih pa je Cripsi, takoj za njim Dany, Lola ipd.....Kaj čemo......spremenili jih ne bomo, pustili, da nas imajo za bhedake, pa tudi ne.
ODGOVORI
9 13
26250440
16. 10. 2025 11.30
-9
Nadaljevanje sledi-recimo likvidacija predsednika Barcelone in zapiranje najboljših igralcev Barce v avtomehanično delavnico za 3 tedne da je bilo konec prvenstva in je bil Real prvak...Pa ugrabljanje žena igralcem Barce...
ODGOVORI
6 15
Joško s Krasa
16. 10. 2025 12.06
+10
Tudi prvi stadion smo vam mi zgradili(Franco)da ste MORALI igrati! Se dobro,sicer za koga bi vi sedaj navijali in iz koga bi se mi delali norca. Tip je bil faca,edino on bi v Laligi naredil red,Ker to kar se zadnjih 20 let dogaja pa res ni za nikamor.LP osvajamo tako baj d vej,prvenstvo pa komaj,komaj. Mislim,da je čas da vstane od mrtvih in naredi red.
ODGOVORI
14 4
Dany75
17. 10. 2025 08.20
+2
262: si pa res 🤡🤡🤡🤡👌ti kar pošiljaj 😂😂😂😂 ker vidim da te štirideseta zelo zanimajo 😂😂😂
ODGOVORI
2 0
Kolllerik
17. 10. 2025 15.42
+0
Danči ma rad takšne....
ODGOVORI
1 1
Nejc Lola
16. 10. 2025 10.39
+7
Povprečne predstave za previsoko plačo. Slaba poteza uprave, spet brez prave vizije. Propad od kluba.
ODGOVORI
14 7
Loptass
16. 10. 2025 10.46
-8
Glavno da vam Alaba da, toliko, kolikor mu plačujete.
ODGOVORI
7 15
26250440
16. 10. 2025 11.28
-9
Loptass ,a vidiš omejenost Realovih navijačev..On pojma nima kaj je trženje in marketing-sploh takih igralcev.On ima predstavo,da igralec oddela 90 minut in ga plačajo...Pojma nima kaj je prodaja dresov in vsega kar je povezano z njegovim imenom.Pojma nima koliko Barca zaradi njega zasluži recimo na Nizozemskem,udeleževanje dogodkov,konferenc....S takimi intelektualnimi presežki se je brez veze pogovarjat...
ODGOVORI
4 13
Loptass
16. 10. 2025 11.50
-9
Ravno toliko so, da znajo prebrat. Imajo pa domišljijo, da potem vsako informacijo obrnejo za 180 stopinj in si jo interpretirajo po svoje. Saj tudi Tebasu ne leži matematika. Ko je moral Messi iti, so prepovedali registracijo slednjega iz vidika finančne obremenitve Barcelone. Vsem nam je jasno, da Messi klubu z marketingom prinese precej več, kot je imel plače, pa maker je to 35 mil. Se pravi če bi Messi ostal v Barceloni, bi ji prinesel precej več, kot jo stane. Ampak ne, Messi mora iti, da bodo pomagali klubu. In so Barco oškodovali za Messija in potem kontra spravili Mbappeja v Real. Ni človeka, ki me bo prepričal, da to ni bil vnaprej narejen scenarij. In vsakič ko se je Barca spravila na zeleno vejo glede financ, je Tebas spremenil merila in je dodatno zabaval z registracijami. Dogodki iz zgodovine, ki si jih zgoraj opisoval, se nadaljujejo. V drugačni in bolj prefinjeni obliki. A 🤡 73 krat dnevno piše o Negreiri. Par oslov pa z njim piha v isti rog......
ODGOVORI
5 14
cripstoned
15. 10. 2025 21.27
+5
Lepo to povprecni igralci sodniske varcelone ropajo ze tako izropano blagajno VARcelone!
ODGOVORI
16 11
Loptass
16. 10. 2025 08.03
-3
Ne moreš, da nisi prvi ne? Boš spet napisal, da si se moral odzvat, ker je nekdo omenil tvojo ghreznico od kluba?? Ker ti drugače ne spremljaš in ne komentiraš člankov o Barci. Če si nekdo vzame malo časa, ti lahko parkrat dnevno dokaže, da si lažnivec in da delaš točno to, kar očitaš drugim.
ODGOVORI
11 14
Dany75
16. 10. 2025 09.04
+4
Ghreznica stoji v kataloniji z imenom Varcelona..si pozabil???
ODGOVORI
13 9
Kolllerik
16. 10. 2025 09.25
-2
Tolikokrat od Barce ponižani penalčki lahko samo jokate. In goljufate nekaznovano še naprej
ODGOVORI
10 12
friki24
16. 10. 2025 11.16
-3
loptass si mi uzel z jezika..zadnic basal da on komentira samo ko kdonomeni real pa temu ni tako..par clankov nazaj ce me spomin ne vara je govoril da je skoda lewe in de jonga da igrata v takem klubu, zdaj je de jong ze povprecn igralc..mens mnenja k gate hahaha propalica nimas kej
ODGOVORI
8 11
Loptass
16. 10. 2025 16.40
-1
Pa laže vse povprek. Potem pa mu ne gre na roko še dejstvo, da piše 100 komentarjev dnevno. Če se zlažeš 1x ali 2x, še veš kaj si pisal včeraj, on pa se dnevno zlaže skoraj vsakič in danes več en ve, kaj je pisal včeraj. Tako pa se že naslednji dan ustreli v koleno.
ODGOVORI
3 4
Dany75
17. 10. 2025 08.21
+0
KoLLLLLeraba 🤡🤡🤡🤡😂😂😂😂
ODGOVORI
1 1
Kolllerik
17. 10. 2025 10.31
+2
Irfan vas voli...
ODGOVORI
2 0
