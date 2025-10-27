Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

De Jong stopil v bran Yamalu: Pri Realu so prekoračili mejo

Madrid, 27. 10. 2025 09.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
50

V nedeljo je Real slavil na prvem El Clasicu v letošnji sezoni. V španski prestolnici so domačini svoje največje rivale ugnali z rezultatom 2:1. Med igralci se je po tekmi razplamtel konflikt, ki sta ga zanetila Dani Carvajal in Lamine Yamal. Po tekmi je situacijo komentiral kapetan Barcelone, ki je stopil v bran svojemu mlademu soigralcu.

El Clasico
El Clasico FOTO: AP

Na Santiagu Bernabeuu smo lahko spremljali nadvse zanimiv obračun. Madridčani so ves čas držali niti tekme v svojih rokah, kljub temu pa Barcelona na koncu ni bila daleč od izenačenja. Na koncu je Beli balet zasluženo zmagal in svojo prednost na vrhu lestvice povišal na pet točk. Po koncu tekme pa nas je čakal še tretji polčas. Po zadnjem sodnikovem žvižgu sta si v lase skočila Dani Carvajal in Lamine Yamal. 33-letnik je svojemu mlajšemu sorojaku očital, da je pred tekmo preveč govoril in provociral svoje tekmece. 

Katalonski zlati deček ima za sabo zgodovino izjav, ki v javnosti dvigujejo prah. Pred najbolj pričakovano tekmo v nogometnem svetu je 18-letnik javnost razburkal s svojo izjavo, da "pri Madridu nenehno kradejo, potem pa se še pritožujejo". Yamal pa Carvajalu ni ostal dolžan in nastal je množični konflikt, pri katerem je spet glavno vlogo odigral Vinicius Junior.

Prepir na El Clasicu
Prepir na El Clasicu FOTO: AP

Po tekmi je izjavo podal kapetan katalonskega kluba, ki je kritiziral obnašanje madridskih igralcev. "Takoj po sodnikovem žvižgu je več igralcev Reala napadlo Lamina. To ni prav, prekoračili so mejo. Carvajal in Lamine se poznata, če bi mu želel kaj sporočiti, bi to lahko storil zasebno. Z javnimi gestikulacijami zgolj dodaja olje na ogenj. Lamine nikoli ni rekel, da pri Realu kradejo, sam tega nikoli nisem slišal," je svojega mladega soigralca zaščitil Frenkie De Jong.

Frenkie de Jong
Frenkie de Jong FOTO: AP

Prizori po koncu nedeljskega derbija so spominjali na tiste izpred petnajstih let, ko sta boj na igrišču in zunaj njega bila Pep Guardiola in Jose Mourinho. Očitno pa so izjave mladega katalonskega zvezdnika še dodatno podžgale Madridčane. "Iskreno, Laminove besede me sploh ne motijo, celo všeč so mi. Zagotovo nam to daje neko dodatno motivacijo. Kar se mene tiče, ni prišlo do nikakršnih zamer, to je del takšnih derbijev. Dokler vse ostane na igrišču, ni nikakršnih težav," je po koncu tekme dejal Aurelien Tchouameni.

Lamine Yamal Frenkie De Jong El Clasico Barcelona Real Madrid Dani Carvajal
Naslednji članek

V celjskih vrstah kmalu hrvaški reprezentant

Naslednji članek

Stuttgart skočil na tretje mesto, Bayer ujel Dortmund

KOMENTARJI (50)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nejc Lola
27. 10. 2025 11.14
De Jong bi se raje posvetil igri, ne pa branil razvajenega najstnika, ki ne zna sprejeti kritike. Če Yamal res ni nič rekel, potem naj se dokaže na igrišču, ne pa v medijih. Vedno isti scenarij.... ko izgubijo, so vsi drugi krivi.
ODGOVORI
0 0
Koruptilona
27. 10. 2025 11.10
+0
Mladiček naj gre porivat ono AIDS dobljeno Argentinko bo vsaj kaj pametnega naredil nogomet žal ni zanj
ODGOVORI
1 1
Koruptilona
27. 10. 2025 11.06
+1
Ta mladiček Neymar 2.0 ima samo srečo da za real ne igrajo več Ramos,Pepe,Casemiro ker ali bi mali mladiček bil na kakšnih nosilih ali pa sploh nebi začel tekme
ODGOVORI
3 2
kritika1
27. 10. 2025 11.15
Oprostite, mar res mislite da nasilje sodi na zelenico? Včerajšnja tekma je pokazala veliko znanja igralcev obeh strani, žal pa ima Madrid težavo z nevzgojenim igralcem, ki ali joče ali zmerja, neke sredine ne pozna. Da se igralci rivalsko provocirajo je OK, če pa mislite, da je treba na zelenici lomit noge, kar so počeli mojstri, ki jih omenjate a vseeno jih je Messi lepo šolal in samo s pretirano grobostjo so ga lahko ustavili. In na kar nekaj zadnjih tekmah jih je Lamin lepo obračal, poglejte si posnetke. Očitno je Alonso začel spreminjati Real v klub, kjer se bo igral nogomet in ne rokoborba, to vas verjetno moti.
ODGOVORI
0 0
Koruptilona
27. 10. 2025 11.00
+2
Ta DE jokica nima pojma kaj govori sem poskušal njegove izjave po tekmi in tudi ta intervju z Neymar 2.0 in DE jokica res nima pojma kaj govori hahaah
ODGOVORI
3 1
Killing of Hind Rajab
27. 10. 2025 10.57
+0
mulc je dober....in ima jajca, nek mesi jih pač nikoli ni imel...Sicer pa je barca že desetletja preveč opevana...nezasluženo seveda...
ODGOVORI
2 2
anatomija
27. 10. 2025 10.56
+3
Roko na srce , kar je delal Vinicius po menjavi bi moral dobiti rdeči karton
ODGOVORI
6 3
Bigbadjohn
27. 10. 2025 11.06
+0
Kaj rdečega... škrlatnega bi si zaslužilj!
ODGOVORI
1 1
cripstoned
27. 10. 2025 10.54
+1
Kje ste lucky,262,krutov, jevgenij in ostala falanga hejterckov...dajte malo potolaziti svojega solznega brata ...a ne vidite da vas potrebuje tako kot varca potrebuje varca var in sodnike da pridno capljajo za realom...niste fer..res niste fer da ga pustite samega med morskimi psi..
ODGOVORI
4 3
Koruptilona
27. 10. 2025 11.00
+1
Kolerci prav kar jokca po smsih meni sem mu napisal da ga imam rad
ODGOVORI
2 1
Dany75
27. 10. 2025 10.53
+3
KoLLLeraba na aparatih 😂😂😂😂😂 edini hejter ki še vztraja 😂😂😂😂😂 solze pa do Portoroža 😂😂😂😂😂💦
ODGOVORI
4 1
zmerni pesimist
27. 10. 2025 10.46
+0
Zlati dečko ha ga
ODGOVORI
2 2
Nejc Lola
27. 10. 2025 10.46
+3
Barça spet raje igra v medijih kot na igrišču. Namesto da bi priznali, da jih je Real povsem nadigral, zdaj iščejo izgovore o ‘prekoračitvi meje’. Če bi imeli toliko borbenosti med tekmo kot po njej, bi mogoče rezultat bil drugačen.
ODGOVORI
6 3
Kolllerik
27. 10. 2025 10.43
-4
Zgoljufali Barco za penal...nič novega.....
ODGOVORI
3 7
cripstoned
27. 10. 2025 10.46
+2
A boli ker je vec kot milijarda ljudi gledala sodnisko pomoc varceloni pa so kljub temu izgubili?? Jokaj hejter in si lazi kaj drugega ne znas niti ti ne pomaga....hahahahah
ODGOVORI
4 2
REAList7
27. 10. 2025 10.47
+2
Pa to si že 5x napisal v tem članku in 5x v enem drugem. Zopet si čutil potrebo da malo prcneš, a? Provokator. Uredi si življenje, da ti ne bo smrdelo. Odpravi se vmes tudi v kakšen fitnes recimo :D
ODGOVORI
4 2
Dany75
27. 10. 2025 10.52
+4
Hahahahaha...Buuuuhahaha KoLLLeraba na aparatih 😂😂😂😂😂😂😂😂
ODGOVORI
5 1
REAList7
27. 10. 2025 10.34
+5
Kje pa imate varcelonarji vašega prijateljčka 262?? A vam ne bo skočil na pomoč pri pisanju nebuloz? Je izgleda da edini toliko pameten, da se je po tej veliki zmagi Reala zavlekel v luknjo. To bi morali storiti tudi ostali.
ODGOVORI
6 1
cripstoned
27. 10. 2025 10.36
+4
Saj se skrivajo v veliki vecini vsi...samo lazni kolllerik je ostal sam v svojih lazeh in solzah...
ODGOVORI
6 2
Koruptilona
27. 10. 2025 11.05
Cripsi lahko potrdim da je ta kolerik pravi kolerik samo oni profil so mu blokirali in zbrisali
ODGOVORI
0 0
Joško s Krasa
27. 10. 2025 10.23
+6
Avtor članka,bo trba kakšen posnetek pogledat in pravilno intrpetirat dogodek. Carvahal mu je s prstki pokazal trobentanje. Yamal se je pa ogrnil da bo šel proti Daniju! Ustavil ga je Camavinga in nato se je začelo. Ne vem koga je potem vabil Yamal ven na barufo,ce je slučajno Danija.......uf,oglejte si privatne treninge Danija.
ODGOVORI
8 2
REAList7
27. 10. 2025 10.30
+7
Primadona mala si je drznila vabiti na obračun Carvajala in pozneje še Vinija, hahahaha. Jadnik mali varcelonarski je pred kamerami in pred vsemi želel izpasti jak, a v bistvu je močno upal, da do tega ne pride. Prepotentnež ghrdi. Karma je že prišla, ampak zagotovo bo še veliko močneje udarila.
ODGOVORI
9 2
Kolllerik
27. 10. 2025 10.44
-2
Carvahal je proti primadona pač niko i ništa. Sicer agresiven in grob fašo z vsem zaledjem zadaj....
ODGOVORI
2 4
cripstoned
27. 10. 2025 10.57
+0
O cem ti govoris?? Carvajal ima vec evropskih naslovov kot pa tvoja sodniska sramota odkar obstaja zoga...jokaj hejter...mocno sem rekel
ODGOVORI
1 1
cripstoned
27. 10. 2025 10.23
+6
Na kaj je padla sodniska varcelona...nekoc so imeli spostovanja vredne igralce danes pa morajo zagovarjati mlecnega fantica ki nima razciscenih stvari v svoji glavi in nima spostovanja do nobenega...da o predsedniku te sodniske sramote niti ne zacnem...edina razlika med yamalom in laporto je v letih...psihicno sta tako ali tako mrtva...
ODGOVORI
9 3
zapiramvamustaaa
27. 10. 2025 10.17
+6
Dejstvo je da Barca tudo z očitno sodniško pomočjo je bila nemočna proti Atomskemu Xabijevem Realu.Mbappeju razveljavljena dva čista zadetka.Ampak ni problema zato pa je zmaga tolko bolj vredna in slajša.Hala Madrid Y Nada Mas!!!🤍💪👑👏
ODGOVORI
10 4
alien8potnik
27. 10. 2025 10.17
+10
naj je raje puding, smrkavec yamal, ne pa, da se šopiri in širokousti, na el klasiku pa totalni mrk, prav nič, ampak res NIČ od njega. mbappe ga je malo za šalo povsem zasenčil. bellingham, vini tudi. sploh ne vem, kdo ga ni. v bistvu skoraj najslabši igralec barse na tekmi.
ODGOVORI
12 2
zapiramvamustaaa
27. 10. 2025 10.19
+8
Ne skoraj ammpak z naskokom.Novi Fati!!
ODGOVORI
10 2
zapiramvamustaaa
27. 10. 2025 10.12
+8
Raphina in Flickov pomočnik pa so skritozirali Yamala in stopili v bran Real Madridu.
ODGOVORI
11 3
cripstoned
27. 10. 2025 10.19
+3
Jasno ampak o tem se seveda ne bo pisalo...enako kot se ne bo pisalo o razveljavljenem evrogolu mbappeja ...real bi na polcasu imel prednost 3:1...tekma bi sla mocno v drugo smer...tako pa jih je negreirin soto grado obdrzal v igri vseh 105+minut..
ODGOVORI
8 5
REAList7
27. 10. 2025 10.11
+5
Nič novega. Prvo provocirajo in mislijo, da lahko izrečejo ali storijo vse, ko pa ima to njihovo dejanje neke posledice, potem pa se urno postavijo v vlogo žrtve in niso nič krivi. Tipično obnašanje varcelonarjev. To pa zato, ker so že od nekdaj imeli večjo protekcijo z vseh mogočih strani in so razvajeni ter mislijo, da lahko počnejo vse kar jim srce poželi. In tako se obnašajo vsi, od igralcev do vodstva kluba.
ODGOVORI
10 5
Kolllerik
27. 10. 2025 10.15
-3
Nič novega. Realček spet od laži do laži. Zaradi njih se sodniki niso nikoli jokali od strahu, groženj in izsiljevanj. Ostalo so sodnika Lahoza preber.
ODGOVORI
6 9
Kolllerik
27. 10. 2025 10.07
-8
Mednarodni sodnik v pokoju M. Lahoz je lepo razloži, da bi tisto od Carvahala nad Araujom moral bit penal. Bele kraje tako ali drugače, nič novega. Njim penalčke, nasprotniku rdeče kartone in nedosojeni penali...
ODGOVORI
6 14
cripstoned
27. 10. 2025 10.09
+7
Kaj je povedal lahoz glede razveljavljenega gola mbappeja iz ofsajda ki ni obstajal?? Bodi hvalezen za sodnike...ne grizi roke ki te hrani in skrbi zato da sodniska varcelona ne propade...
ODGOVORI
11 4
Joško s Krasa
27. 10. 2025 10.13
+2
L3,pospravi olupek iz postelje. Prosm no.
ODGOVORI
6 4
Dany75
27. 10. 2025 10.15
+4
BuuuuHahahaha KoLLLeraba...jokaj jokaj 😂😂😂😂 nimas treh cistih....vozi dalje...do gostilne in fitnesa...caoooo bellla 😂😂😂
ODGOVORI
8 4
cripstoned
27. 10. 2025 10.25
+5
Od kdaj je ofsajd ko ti zogo poda nasprotnik sam?? Resno clovek...preboli..pac ste bili slabsi in to je to...kako si lazejo hejtercki ahahahahaha...priznaj da se vedno nisi odsel spat hahahahahs
ODGOVORI
7 2
Kolllerik
27. 10. 2025 10.45
-3
Goljufija je pač vaše drugo ime, kaj češ....
ODGOVORI
1 4
cripstoned
27. 10. 2025 10.06
+8
Tako igralci sodniske varcelone kot njihov predsednik in "navijaci" zivijo v nekem svojem nerealnem svetu...za de jonga ni prekoracitev meje to da gres dan pred elklasikom javno pljuvati in lagati glede reala, objavljas sliko samega sebe v ozadju pa navijaci reala (norcevanje)...yamal si je sam kriv zato kar se mu je zgodilo vceraj,kar se mu je zgodilo po tekmi z portugalci in psgjem in kar se mu bo dogajalo v prihodnosti.. na igriscu in izven igrisc....namesto da bi de jong in ostali soigralci yamala slednjega grajali zaradi njegovega obnasanja ga podpirajo in iz njega celo delajo zrtev...skoda da ni ramosa in pepeja to je vse kar lahko recem kar se yamala tice...
ODGOVORI
12 4
RUBEŽ
27. 10. 2025 10.10
-6
No, cripsi, z zadnjim stavkom si vse povedal o sebi.
ODGOVORI
5 11
Kolllerik
27. 10. 2025 10.12
-7
Ma pusti zblojenca. Saj ne ve kaj piše, hahaha
ODGOVORI
5 12
cripstoned
27. 10. 2025 10.17
+6
Rubez...me veseli da beres vsak moj komentar do konca...kaj pa je narobe??? V casih neste, gatussa, stama, roy keana, gravesena in podobnih bi yamal lahko igral nogomet samo na konzoli ker bi noge imel nonstop v gipsu....
ODGOVORI
8 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306