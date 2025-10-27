De Jong stopil v bran Yamalu: Pri Realu so prekoračili mejo

Na Santiagu Bernabeuu smo lahko spremljali nadvse zanimiv obračun. Madridčani so ves čas držali niti tekme v svojih rokah, kljub temu pa Barcelona na koncu ni bila daleč od izenačenja. Na koncu je Beli balet zasluženo zmagal in svojo prednost na vrhu lestvice povišal na pet točk. Po koncu tekme pa nas je čakal še tretji polčas. Po zadnjem sodnikovem žvižgu sta si v lase skočila Dani Carvajal in Lamine Yamal. 33-letnik je svojemu mlajšemu sorojaku očital, da je pred tekmo preveč govoril in provociral svoje tekmece.

Katalonski zlati deček ima za sabo zgodovino izjav, ki v javnosti dvigujejo prah. Pred najbolj pričakovano tekmo v nogometnem svetu je 18-letnik javnost razburkal s svojo izjavo, da "pri Madridu nenehno kradejo, potem pa se še pritožujejo". Yamal pa Carvajalu ni ostal dolžan in nastal je množični konflikt, pri katerem je spet glavno vlogo odigral Vinicius Junior.