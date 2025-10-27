De Jong stopil v bran Yamalu: Pri Realu so prekoračili mejo

Na Santiagu Bernabeuu smo lahko spremljali nadvse zanimiv obračun. Madridčani so ves čas držali niti tekme v svojih rokah, kljub temu pa Barcelona na koncu ni bila daleč od izenačenja. Na koncu je Beli balet zasluženo zmagal in svojo prednost na vrhu lestvice povišal na pet točk. Po koncu tekme pa nas je čakal še tretji polčas. Po zadnjem sodnikovem žvižgu sta si v lase skočila Dani Carvajal in Lamine Yamal. 33-letnik je svojemu mlajšemu sorojaku očital, da je pred tekmo preveč govoril in provociral svoje tekmece.
Katalonski zlati deček ima za sabo zgodovino izjav, ki v javnosti dvigujejo prah. Pred najbolj pričakovano tekmo v nogometnem svetu je 18-letnik javnost razburkal s svojo izjavo, da "pri Madridu nenehno kradejo, potem pa se še pritožujejo". Yamal pa Carvajalu ni ostal dolžan in nastal je množični konflikt, pri katerem je spet glavno vlogo odigral Vinicius Junior.
Po tekmi je izjavo podal kapetan katalonskega kluba, ki je kritiziral obnašanje madridskih igralcev. "Takoj po sodnikovem žvižgu je več igralcev Reala napadlo Lamina. To ni prav, prekoračili so mejo. Carvajal in Lamine se poznata, če bi mu želel kaj sporočiti, bi to lahko storil zasebno. Z javnimi gestikulacijami zgolj dodaja olje na ogenj. Lamine nikoli ni rekel, da pri Realu kradejo, sam tega nikoli nisem slišal," je svojega mladega soigralca zaščitil Frenkie De Jong.
Prizori po koncu nedeljskega derbija so spominjali na tiste izpred petnajstih let, ko sta boj na igrišču in zunaj njega bila Pep Guardiola in Jose Mourinho. Očitno pa so izjave mladega katalonskega zvezdnika še dodatno podžgale Madridčane. "Iskreno, Laminove besede me sploh ne motijo, celo všeč so mi. Zagotovo nam to daje neko dodatno motivacijo. Kar se mene tiče, ni prišlo do nikakršnih zamer, to je del takšnih derbijev. Dokler vse ostane na igrišču, ni nikakršnih težav," je po koncu tekme dejal Aurelien Tchouameni.
