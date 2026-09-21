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Nogomet

De la Fuente bo še naprej kraljeval na španski klopi

Madrid, 21. 09. 2026 14.14 pred 56 minutami 2 min branja 2

Avtor:
S.V. STA
Luis de la Fuente

Španska nogometna zveza je podaljšala sodelovanje z uspešnim selektorjem Luisom de la Fuentejem do leta 2032 oziroma konca takratnega evropskega prvenstva. 65-letni strokovnjak je Španijo vodil do naslova na letošnjem svetovnem in evropskem prvenstvu pred dvema letoma.

Izkušeni trener iz Hara, ki je med letoma 2013 in 2022 vodil mlajše španske selekcije, je na klop članske izbrane vrste prvič začasno sedel leta 2021, ko je vodil sedem tekem. Leta 2023 je vnovič prevzel vodenje izbrane vrste in jo popeljal do obeh največjih naslovov.

Leta 2024 je Španija na evropskem prvenstvu v Nemčiji v finalu z 2:1 premagala Anglijo, dve leti kasneje pa se je furija drugega naslova svetovnih prvakov v ZDA veselila po zmagi po podaljšku proti Argentini z 1:0.

Slavje Špancev
Slavje Špancev
FOTO: AP

De la Fuente, ki je v klubski karieri med drugim vodil Alaves, Athletic iz Bilbaa in nekaj manjših španskih klubov, je na klopi izbrane vrste v zadnjem obdobju sedel na 49 tekmah, v tem času pa je zbral 39 zmag, sedem neodločenih izidov in le tri poraze ob skupni razliki v zadetkih 135:48.

Španija po rednem delu tekme ni izgubila vse od marca 2024, ko jo je na prijateljski tekmi ugnala Kolumbija. Leta 2025 je v finalu lige narodov Španija izgubila po streljanju enajstmetrovk proti Portugalski.

Špansko izbrano vrsto v naslednjih dneh čakajo obračuni lige narodov. Med elito se bo merila v skupini C proti Angliji, Hrvaški in Češki. Prva tekma skupine bo v ponovitvi finala EP 2024 proti Angliji na Wembleyju v soboto.

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KOMENTARJI2

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ledr
21. 09. 2026 14.32
Španci imajo neki klub, ki mu nekateri pravijo "galaktični"? In, kaj ima španska reprezentanca od tega "galaktičnega" kluba? Zanimivo, da pa so vsi njihovi naslovi odvisni prav od kluba, ki se nekako nima za španskega ampak "Katalonskega". Ko je močna Barcelona, je močna tudi Španija. Real pa itak nikoli nima svojih - domačih igralcev, da bi lahko kaj prispeval k vrhunskim igram in uvrstitvam Španije.
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0 0
Zaklenjena resnica
21. 09. 2026 15.10
Zdaj ima, ko imajo Katalonca
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0 0
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