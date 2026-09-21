De la Fuente bo še naprej kraljeval na španski klopi

Leta 2024 je Španija na evropskem prvenstvu v Nemčiji v finalu z 2:1 premagala Anglijo, dve leti kasneje pa se je furija drugega naslova svetovnih prvakov v ZDA veselila po zmagi po podaljšku proti Argentini z 1:0.

Izkušeni trener iz Hara, ki je med letoma 2013 in 2022 vodil mlajše španske selekcije, je na klop članske izbrane vrste prvič začasno sedel leta 2021, ko je vodil sedem tekem. Leta 2023 je vnovič prevzel vodenje izbrane vrste in jo popeljal do obeh največjih naslovov.

De la Fuente, ki je v klubski karieri med drugim vodil Alaves, Athletic iz Bilbaa in nekaj manjših španskih klubov, je na klopi izbrane vrste v zadnjem obdobju sedel na 49 tekmah, v tem času pa je zbral 39 zmag, sedem neodločenih izidov in le tri poraze ob skupni razliki v zadetkih 135:48.

Španija po rednem delu tekme ni izgubila vse od marca 2024, ko jo je na prijateljski tekmi ugnala Kolumbija. Leta 2025 je v finalu lige narodov Španija izgubila po streljanju enajstmetrovk proti Portugalski.

Špansko izbrano vrsto v naslednjih dneh čakajo obračuni lige narodov. Med elito se bo merila v skupini C proti Angliji, Hrvaški in Češki. Prva tekma skupine bo v ponovitvi finala EP 2024 proti Angliji na Wembleyju v soboto.