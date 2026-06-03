De la Fuente miri: Yamal in Williams bosta pripravljena za mundial

Lamine Yamal in Nico Williams sta zaradi poškodb zadnje stegenske mišice zamudila konec klubske sezone, vendar ju je Luis de la Fuente vseeno vključil v svojo reprezentanco in že prejšnji mesec novinarjem povedal, da pričakuje, da bosta oba pripravljena na prvenstvo. Evropska prvakinja Španija bo predtekmovanje prvenstva odigrala v skupini H, prva tekma 15. junija jo čaka v Atlanti proti Zelenortskim otokom.

"Pravim, da bosta pripravljena, to pa ne pomeni, da bosta tudi igrala. S klubi smo popolnoma usklajeni, dajemo jim navodila in obema se stanje vsak dan izboljšuje," je de la Fuente dejal pred četrtkovo prijateljsko tekmo proti Iraku v La Coruni, na kateri pa seveda ne bosta nastopila. Po srečanju z Zelenortskimi otoki se bo Španija 21. junija v Atlanti pomerila s Savdsko Arabijo, nato pa bo skupinski del končala proti Urugvaju 27. junija v Guadalajari.