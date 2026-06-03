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Nogomet

De la Fuente miri: Yamal in Williams bosta pripravljena za mundial

Madrid, 03. 06. 2026 15.37 pred 22 dnevi 1 min branja 20

Avtor:
STA
Lamine Yamal in Nico WIlliams

Napadalca španske nogometne reprezentance Lamine Yamal in Nico Williams bosta pripravljena na otvoritveno tekmo Španije na svetovnem prvenstvu v ZDA, je dejal španski selektor Luis de la Fuente. Španijo prva tekma mundiala čaka 15. junija proti Zelenortskim otokom.

Luis De la Fuente, Lamine Yamal in Nico Williams
Luis De la Fuente, Lamine Yamal in Nico Williams
FOTO: Profimedia

Lamine Yamal in Nico Williams sta zaradi poškodb zadnje stegenske mišice zamudila konec klubske sezone, vendar ju je Luis de la Fuente vseeno vključil v svojo reprezentanco in že prejšnji mesec novinarjem povedal, da pričakuje, da bosta oba pripravljena na prvenstvo. Evropska prvakinja Španija bo predtekmovanje prvenstva odigrala v skupini H, prva tekma 15. junija jo čaka v Atlanti proti Zelenortskim otokom.

"Pravim, da bosta pripravljena, to pa ne pomeni, da bosta tudi igrala. S klubi smo popolnoma usklajeni, dajemo jim navodila in obema se stanje vsak dan izboljšuje," je de la Fuente dejal pred četrtkovo prijateljsko tekmo proti Iraku v La Coruni, na kateri pa seveda ne bosta nastopila. Po srečanju z Zelenortskimi otoki se bo Španija 21. junija v Atlanti pomerila s Savdsko Arabijo, nato pa bo skupinski del končala proti Urugvaju 27. junija v Guadalajari.

luis de la fuente lamine yamal nico williams španija svetovno prvenstvo
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KOMENTARJI20

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Luigi Taveri II.
03. 06. 2026 20.05
Realist rad poudarja, da je za razliko od Yamala , CR7 je že na svojem prvem SP igral s svojimi rosnimi 21 leti in pol...in dal en sam gol.......s penala
Odgovori
+2
4 2
Luigi Taveri II.
03. 06. 2026 20.09
Yamal je pa skoraj sam osvojil EURO, čeprav je bil toliko star, da po nemških zakonih ne bi smel biti zunaj po 21. uri brez spremstva staršev
Odgovori
+2
4 2
Kolllerik
03. 06. 2026 21.55
🤣🤣🤣👍
Odgovori
-1
1 2
Luigi Taveri II.
03. 06. 2026 19.54
Nejc tokrat imaš prav...Ronaldo se je rad hvalil po igrah s 17 letniki na prijateljskih tekmah
Odgovori
+3
6 3
Nejc Lola
03. 06. 2026 17.31
Yamal najbolj povprecen spanski igralec… 40 letni ronaldo mu vzel ligo narodov in ga ponizal hahaha, zdaj pa se na svetnovnem prvenstvu😹. Siuuuu
Odgovori
+0
13 13
NoriSušan
03. 06. 2026 18.21
Kok špancev iz usrandrida pa gre na SP? Plus poglej kaj je liga narodov in čemu služi
Odgovori
-3
5 8
Wolf85
03. 06. 2026 18.42
Yamal se sekira ker je izgubil prijateljski turnir,kjer je samo 3 reprezentancam mar za to
Odgovori
+6
9 3
mackon08
03. 06. 2026 20.32
Nejc Lola ti nimaš blage veze o nogometu.
Odgovori
+1
4 3
Luigi Taveri II.
03. 06. 2026 21.37
Saj Perez tudi nima o poštenju, pa ga to ne zadržuje
Odgovori
+1
3 2
Eldiablo
04. 06. 2026 11.48
Saj bodo hitro delali druzbo v spaniji
Odgovori
-1
0 1
Eldiablo
04. 06. 2026 11.49
Saj bodo hitro izpadli in hitro nazaj v spanijo druzbo delat pred tv!😉
Odgovori
-1
0 1
Kolllerik
03. 06. 2026 17.11
Eden resnični talent, drugi manekenčina realovega formata, dobra za reklame o kremah in parfumčkih....
Odgovori
-4
8 12
NoriSušan
03. 06. 2026 17.19
Kollerik to se ve. Teli brihtni madritioti ne vejo da je PSG 2x zapored dubu LP Barca 2x zapored ligo usrandrid pa 2x zapored brez trofej haha. Čist oprani kripl nazaj z sovijimi nebulozami lolček pa sam čivka neki iz obupa. Mi pa že lovimo okrepitve v ponem zagonu
Odgovori
-2
8 10
Kolllerik
03. 06. 2026 19.05
Itak da 😊
Odgovori
+0
2 2
NoriSušan
03. 06. 2026 21.00
Morš pogledat patetičen poskus realista ko spet spustu svoje nebuloze zdej pa tišina hahaha
Odgovori
+1
3 2
Kolllerik
03. 06. 2026 21.55
Mah, tudi on mora živeti... predvsem sam s sabo 😁
Odgovori
-1
1 2
VirtualX
03. 06. 2026 16.17
8 dni je slab teden? lol
Odgovori
-4
4 8
NoriSušan
03. 06. 2026 15.48
Yamal naj bi bil ready in komaj čakam da zaigra. Me pa interesira podatek o najbolših strelcih na SP. Tu je še vedno najbolši Miroslav Klose. Zamislite si da ste cristiano ronaldo imate skoraj 1000 ste bojda najbolši strelec na mednarodnem nivoju a nimate niti 10 golov na svetovnih prvenstvih. Ko pa ste najbolši strelec na euru z 5 goli so pa 4 penali
Odgovori
-4
8 12
NoriSušan
03. 06. 2026 16.40
Kva druzga nimas pametnga za povedat kripl. Sam k papiga ponavlat
Odgovori
-2
8 10
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