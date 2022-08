De Laurentiis: Nehajte mi govoriti o afriških igralcih!

Napoli ima v ekipi sicer kar nekaj afriških reprezentantov. V zadnji sezoni so januarja in februarja ostali brez Senegalca Kalidouja Koulibalyja in Kamerunca Andre-Franka Zambo-Anguissaja, ki sta odšla na afriško prvenstvo. "Med tem prvenstvom in kvalifikacijami za SP v Južni Ameriki igralci niso nikoli na voljo. Mi pa smo idioti, ki plačujemo njihove plače, da lahko igrajo za druge," pravi de Laurentiis. Kapetan Senegala je v času afriškega prvenstva izpustil šest tekem Napolija. Varovanci Luciana Spallettija so sezono v domači Serie A končali na tretjem mestu in bodo v prihodnji sezoni igrali v elitni Ligi prvakov.

Afriško prvenstvo poteka na dve leti januarja in februarja oziroma med evropsko klubsko sezono. Južnoameriško prvenstvo se sicer igra med poletjem, ko ni sezone, a so kvalifikacijske tekme za SP odigrane med klubsko sezono.