De Ligt od najbolj zaželenega branilca do 'izginotja' v vrstah Juventusa

Matthijs de Ligt je v minuli sezoni odigral skorajda vse tekme za Ajax , s katerim se je prebil na prag uvrstitve v finale Lige prvakov. Kapetan je nato po koncu sezone zapustil barko in po dolgem povezovanju z Barcelono ob posredovanju vsemogočnega agenta Mina Raiole izbral donosnejšo ponudbo Juventusa . Vsi so pričakovali, da bo 20-letni nizozemski reprezentant , ki nosi tudi kapetanski trak "oranja", še dodatno utrdil že tako pregovorno trdno zadnjo vrsto italijanskih prvakov, a je v igro "stare dame" vnesel vse preveč nemira in negotovosti.

Sarri: Za njim so težki meseci

Prvi poraz v sezoni proti Laziu na prvenstveni tekmi v Rimu (1:3) je bil znanilec sprememb v ekipi, potem ko je Juve sicer ostal brez izključenega Juana Cuadradain dobil dva zadetka v zadnjih 20 minutah obračuna. De Ligt je bil nepozoren ob zadetku sinje modrih za 2:1, ko je mimo sebe brez pretiranega odpora spustil Sergeja Milinkovića-Savića, ta pa izkoristil predložek s strani. Naslednji teden ga že ni bilo v prvi postavi proti Udineseju (3:1), priložnost pa je dobil šele v 76. minuti, potem ko je "stara dama" že ob polčasu vodila s 3:0. Tudi kasnejši tolažilni gol Videmčanov so nekateri italijanski mediji in navijači Juventusa pripisali De Ligtu, ki ni dobro posredoval ob predložku, žoga pa je končala pri Iliji Nestorovskemu, ki je za edini zadetek gostov zaposlil Ignacia Pussetta.

Superpokalni obračun z Laziem se sicer ni razpletel po željah Sarrija in Juventusa, saj je bil na gostovanju v Savdski Arabiji pred novim letom spet boljši rimski prvoligaš (3:1), čeprav sta zadnjo vrsto Juveta v tem primeru sestavljala Demiral in Leonardo Bonucci. De Ligt je na priložnost zaman čakal tudi ob zmagah nad Sampdorio v Genovi (2:1) in v ponedeljek proti Cagliariju.

"Sem prvi, ki verjame v to, da bo postal najboljši branilec na svetu,"se je ob številnih vprašanjih glede odsotnosti De Ligta na novinarski konferenci branil Sarri. "Za njim so težki meseci, v katerih je igral vsake tri dni, prišel je v novo državo, z novim jezikom, novim prvenstvom ... Demiral pa igra zelo dobro. Je v zelo dobri formi in zdi se mi nekaj običajnega, da uživamo v njegovih predstavah," je še povedla nepopustljivi Sarri.

