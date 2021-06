De Ligt opozarja: Italija igra odlično, a še ni imela zares vrhunskega nasprotnika

Prav Nizozemsko pa lahko brez slabe vesti zaenkrat označimo za še eno svetlo presenečenje letošnjega EP. Na krilih razigranega napada, ki mu diktirata Memphis Depay in vezist Georginio Wijnaldum , so dosegli še zadetek več od Italije. "Zmagali smo na vseh treh tekmah, sedaj pa bo najbolj pomembno, da se iz tekme v tekmo izboljšujemo. Pozorni bomo na razplet preostalih skupin, da vidimo, kdo nas čaka v osmini finala," je še povedal 21-letnik.

Italijani so doslej dosegli kar sedem zadetkov, prejeli pa nobenega – s 3:0 so ugnali Turčijo in Švico, Wales pa je na zadnji tekmi padel z 1:0. Po mnenju De Ligta gre za tri zelo kakovostne reprezentance, ki pa ne sodijo v sam svetovni vrh. "Imeli so zahtevne tekmece, ki pa nikakor niso svetovnega formata, kot je denimo Francija," je, kot navaja La Gazzetta dello Sport , še povedal branilec, ki je zaradi poškodbe izpustil prvo srečanje z Ukrajino, na naslednji dveh pa je odigral vseh 90 minut.

Italijane čaka veliko dela, Avstrijci zelo samozavestni

Nizozemci imajo na račun prvega mesta v svoji skupini odprto pot do polfinala. Na naslednji stopnički se bodo pomerili z eno od tretjeuvrščenih reprezentanc iz skupin D, E in F, v primeru napredovanja pa jih čaka bodisi Wales bodisi Danska, proti katerima bi bili tulipani zagotovo v vlogi favoritov. Na drugi strani imajo Italijani na svoji strani razporeda bistveno težje nasprotnike, v osmini jih čaka Avstrija, v četrtfinalu pa najverjetneje Belgija, ki se bo pomerila z eno od tretjih reprezentanc skupin A, E in F.

A tudi naši severni sosedje so doslej pokazali, da jih nikakor ne gre odpisati. Nenazadnje so na ponedeljkovi tekmi za biti ali ne biti nadigrali Ukrajino, po izjavah po tekmi sodeč, pa v obračun z Italijo vstopajo polni samozavesti. "V tem delu tekmovanja ni več lahkih nasprotnikov. To vedo vsi. Italija ni izgubila že celo večnost, a prišel bo čas, ko se bo to spet zgodilo. Težko nam bo, to je jasno, a naredili bomo vse, da nam uspe presenetiti," je bil odločen njihov selektor Franco Foda.

Italija pod Robertom Mancinijem ni izgubila že 30 zaporednih tekem, a tudi kapetan Avstrije David Alaba je mnenja, da lahko s soigralci to spremeni. "Vsi smo videli, kako so (Italijani, op. a.) igrali v skupinskem delu – izvrstno. A tukaj smo, da sanjamo in verjamemo. Saj veste, v nogometu se lahko zgodi vse." Avstrija je Italijo nazadnje ugnala leta 1960, odtlej pa je na 13 tekmah kar desetkrat izgubila.