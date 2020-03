De Ligt pojasnil, zakaj je izbral Juventus in ne Barce: Bolj lahko zrastem kot igralec

De Jonga boste na delu v Ligi prvakov videli na Kanalu A in VOYO, in sicer 18. marca ob 20.45, ko se bosta na slovitem Camp Nouu pomerila Barcelona in Napoli. Prva tekma v Neaplju se je zaključila z izidom 1:1.

Komaj 20-letni nizozemski branilec Matthijs De Ligtje prejšnje poletje na mizi imel številne ponudbe velikih evropskih klubov, na koncu pa se je odločil za Juventus."Preučil sem vse možnosti in na koncu sem sklenil, da bom v Juventusu ob drugačnem načinu igre lahko bolj zrasel kot igralec in se še izpopolnil," je poudaril De Ligt in s tem posredno zavrnil kritike, da se je za Juventus odločil zaradi finančnih pogojev, ki mu jih je klub ponudil. Zagotovo ima prav, ko trdi, da se lahko v Juventusu veliko nauči, saj ima ob sebi v obrambi izjemna mentorja: Giorgia Chiellinija in Leonarda Bonuccija, za katere je nekoč sloviti trener Jose Mourinho dejal, da bi lahko o položaju osrednjih branilcev predavala kar na univerzi Harvard.