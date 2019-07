De Ligt razkril razlog za prestop: Zaljubil sem se v italijanski način branjenja

Zanj so se zanimali številni nogometni velikani, de Ligt pa je v zadnjem pogovoru za Ajaxovo klubsko spletno stran le razkril, kaj ga je vleklo na apeninski polotok. "Številni moji idoli prihajajo iz Italije. Najsi bo Paolo Maldini, Franco Baresi, Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro ali Gaetano Scirea. Ko je govora o branilcih, potem beseda hitro nanese nanje. V resnici sem se zaljubil v italijanski način branjenja in sprejel odločitev na podlagi le tega,"je dejal Nizozemec in nadaljeval: "Pri odločitvi nisem imel lahkega dela. Ponujale so se mi številne možnosti, storil sem tisto, kar se mi je zdelo najbolje zame. Na to vplivajo številni dejavniki, prvi je bilo zaupanje, ki so ga do mene gojili v Juventusu. Dejali so mi, da me želijo v svojih vrstah in da stavijo name."

Ob tem je nizozemski reprezentant razkril, da je že kot deček ponosno nosil dres stare dame iz Torina. Fotografijo iz tistega časa je mogoče videti tudi v videu, ki ga je de Ligt objavil na Instagramu.