De Rossi ne bo kot Totti: po 18 letih zapušča Romo

35-letni vezist je polegFrancesca Tottija, ki je celotno kariero igral za Romo, veljal za zaščitni znak italijanskega prvoligaša, a ne bo dočakal enake usode kot Totti, od katerega je podedoval kapetanski trak. Po 18 letih igranja za isti klub se bo prvič preselil v drugega, potem ko je za Romo zbral več kot 600 nastopov.

"Od debija leta 2001 pa do prevzema kapetanskih odgovornosti je vselej s ponosom predstavljal navijače Rome na zelenici, obenem pa se je uveljavil kot eden najboljših vezistov na svetu," je za uradno spletno stran kluba povedal predsednik Rome Jim Pallotta. "Točili bomo solze, ko si bo zadnjič nadel majico Rome na tekmi s Parmo, toda spoštujemo njegovo željo, da podaljša kariero v drugem klubu," je še pristavil in poudaril, da mu bodo vrata v Romo vedno odprta. "V imenu vseh v Romi bi se mu rad zahvalil in zagotovil, da so mu naša vrata vedno odprta v novi vlogi, kadar koli si bo tega želel," je zaključil Pallotta.

ROSSI