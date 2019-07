De Rossi 'obnorel' navijače Boce

ŠALA DNEVA Arhiv

Župnik spoveduje. Na vrsti je Francelj. Ko se tako izpove grehov, doda še enega: "Veste, gospod župnik, oni dan sem sosedu Pepčku ukradel prašiča."

Župnik odgovori: "Veš, Francelj, krasti ni lepo, sploh ne sosedu. To je greh. Ker se že kesaš, je prav, da napako tudi popraviš." Francelj: "Saj bi jo, pa ne vem, kaj naj storim!" Župnik: "Pelji mu prašiča nazaj." Francelj: "Saj bi, pa je prepozno, sem ga že predelal v klobase." Župnik: "Aha, to je pa res nerodna reč. Potem pa mu nesi nekaj denarja in mu povej, za kaj gre. Boš pač prašiča odkupil." Francelj: "Veste, gospod župnik, meni je tako nerodno, da sem kradel sosedu. Kaj pa, če denar prinesem vam, pa ga potem vi nesete Pepčku? Vi mu boste to lažje pojasnili." Župnik: "No, saj te razumem, naj bo. Pa mi prinesi tisti denar." Francelj: "Dobro. Samo ne vem, koliko naj mu dam." Župnik: "Kaj pa vem, kakšnih 50 evrov ..." Francelj: "Dobro, gospod župnik, hvala za pomoč, jutri prinesem denar." Naslednjega dne je Francelj že navsezgodaj v spovednici. Ko je na vrsti, skozi rešetko župniku potisne kuverto. Župnik pogleda, vidi, kdo je, odpre kuverto, notri pa je 100 evrov. Župnik: "Francelj, lepo da se držiš tega, kar sva se dogovorila. Ampak zakaj 100 evrov, kaj se tako močno kesaš?" Francelj: "Ne, gospod župnik, včeraj se mi je prašič zdel tako poceni, da sem šel še kar po enega!"