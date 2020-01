De Rossi v Buenos Airesu končal športno pot: Moram domov

Daniele De Rossi se je po 18 letih profesionalne kariere nogometaša odločil za slovo, potem ko je v vrstah argentinskih Boca Juniorsov po koncu sodelovanja z Romo odigral polovico sezone. Barve rimskega prvoligaša, kjer je po slovesu dolgoletnega soigralca Francesca Tottijaprevzel tudi vlogo prvega kapetana, je zdaj 36-letni De Rossi branil od začetka profesionalne športne poti in zbral 616 nastopov za "sinove volkulje".

BOCA

Rimljan, ki je kot vezist italijanske reprezentance leta 2006 osvojil tudi naslov svetovnega prvaka, je na novinarski konferenci v Buenos Airesu oznanil, da se poslavlja, ker želi več časa preživeti z družino. V naslednjih tednih, mesecih oziroma letih mu številni napovedujejo povratek k Romi, kjer bi prevzel katero od direktorskih funkcij.

'Igral sem v dveh ekipah, ki ju resnično ljubim'

"Igral sem proti najboljšim na svetu in uspelo mi je imeti kariero, kakršno sem si želel. Zadovoljen sem z mojim življenjem, igral sem v dveh ekipah, ki ju resnično ljubim. Ena mi je pomenila vse, druga pa mi je segla v srce, kot sem tudi pričakoval, da mi bo,"je povedal De Rossi, nogometaš z največ nastopi (117) v zgodovini italijanske izbrane vrste, medtem ko ga v dresu Rome v tem pogledu prekaša le Totti.

Zatrdil je, da kariere ne končuje zaradi zdravstvenih težav, že minulo sezono pa je sicer zavrnil ponudbo za prevzem ene od funkcij pri Romi. Zaradi pogostih težav s poškodbami je za Boco, katere navijači so ga poleti evforično sprejeli v Buenos Airesu, zbral le šest nastopov.

Riquelme ni bil razlog za slovo

"Kariere nisem mogel končati, ne da bi zaigral za Boco," je ob prihodu v Argentino sicer dejal De Rossi, ki ga je v klub zvabil nekdanji soigralec pri Romi Nicolas Burdisso, takratni športni direktor Boce, kjer pa zdaj to vlogo opravlja še en nekdanji argentinski reprezentant in zvezdnik kluba Juan Roman Riquelme. De Rossi je pred mediji zatrdil, da s prenovljeno upravo buenosaireškega velikana nima težav.

"Končuje se absolutno fantastična nogometna kariera. Hvala za toliko neverjetnih spominov, Daniele," so prek družbenih omrežij zapisali pri Romi.

De Rossi je medijem v Argentini še povedal: "Moram domov. Zapuščam Boco in nogomet. Čutil sem potrebo, da sem bližje družini in hčerki. Samo ona je ostala v Italiji in res potrebuje, da je oče blizu nje. Pogrešam jih in oni pogrešajo mene, ne gre za kakršno koli nevarnost, le moram biti tam. Še naprej pa bom v Italiji delal v nogometu, ne vem pa, v kakšni vlogi. Tu smo precej oddaljeni, zato je iz dneva v dan res težko vzpostaviti stik z ljudmi (doma, op. a.). Ostal bom v Rimu ali bližnjih mestih."