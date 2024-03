De Zerbi: Ne razmišljam o podaljšanju

"Nisem se še odločil glede svoje prihodnosti. Preden se odločim za svojo prihodnost, se moram pogovoriti s Tonyjem Bloomom (lastnik Brightona)," je pred tekmo z Liverpoolom dejal De Zerbi in dodal: "Želim razumeti, kakšen je načrt za prihodnost kluba, želim ohraniti svoje ambicije."

Italijan je v lanski sezoni zasedbo z juga Anglije popeljal do zgodovinskega uspeha. Brighton je namreč sploh prvič v več kot 120-letni zgodovini zaigral v evropskem tekmovanju, potem ko je sezono v Premier ligi zaključil najvišje doslej, in sicer na šestem mestu. De Zerbi je ta dosežek označil za prestižnejšega kot pa osvojiti naslov s klubom iz velike šesterice (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham).

Strateg na klopi galebov ima s klubom podpisano pogodbo do 30. junija 2026. "Trenutno ne razmišljam o podpisu podaljšanja pogodbe z Brightonom. Pogovarjali smo se o tem, a dogovora nismo dosegli. Ampak to je le del razloga."

Joe Gomez in Roberto De Zerbi

Dobre predstave njegovih varovancev so vzbudile zanimanja evropskih velikanov, kot so Liverpool, Barcelona in Bayern, ki bodo po koncu aktualne sezone opravili zamenjavo na položaju glavnega trenerja. Nekako se zdi, da je najbližje odhodu na Bavarsko, kjer bi nadomestil Thomasa Tuchela.

Nedavna potrditev Xabija Alonsa, da ostaja na klopi Bayerja iz Leverkusna, pa je še toliko bolj zaostrila boj za italijanskega stratega, ki je ob trenerju Sportinga, Rubenu Amorimu, eno izmed najbolj iskanih imen na tržišču.