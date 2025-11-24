Debakel Brava proti Radomljam

Izhodišče pred tekmo je bilo sicer boljše za začasne gostitelje na stožiškem stadionu, Bravo je bil četrti s 25 točkami, Radomljani sedmi z 19. Pa tudi razplet prve tekme v sezoni je bistveno bolj razveselil ljubljansko ekipo, ki je slavila kar s 6:0.
A tokratni obračun je pokazal povsem drugačno podobo. Na težkem in zelo razmočenem terenu so se precej bolje znašli gostje. Že prvo priložnost so spremenili v zadetek, ko je Žan Žaler v deveti minuti pobegnil po levi strani, podal pred gol, tam pa se je ob bližnji vratnici odlično znašel Nino Kukovec.
Isti igralec je bil v glavni vlogi šest minut pozneje. Takrat so gostje akcijo začeli po desni, po podaji Amadeja Mariniča pred gol je žogo nekoliko preusmeril domači nogometaš Kenan Toibibou, padla je točno na nogo Kukovcu, ki mu ni bilo težko zadeti. Radomljani so nato nadzorovali potek dvoboja, v 35. minuti je Matej Mamič zadel še zunanji del mreže.
Domači so bili dolgo povsem podrejeni in praktično brez strela na gol, šele v končnici prvega dela so malo ogreli tudi vratarja Sama Pridgarja s streloma Victorja Gidada od daleč in Gašperja Jovana z glavo.
Začetek drugega polčasa je bil umirjen, potem pa so gostje udarili podobno kot v prvem. Po slabe četrte ure drugega dela je po natančni podaji Dejana Vokića s prostega strela z desne strani pred vrati Enej Klampfer le nastavil glavo in žogo preusmeril v gol. Domači so bili nenevarni, v edini akciji, ki je nekaj obetala, pa je bil Admir Bristrić v prepovedanem položaju.
Na drugi strani so bili Radomljani precej bolj natančni; v 79. minuti je z lepo podajo v kazenski prostor Marinič zaposlil Pogačarja, ta pa je spretno s strelom v daljši kot vrat Brava povišal na 4:0. Izid se ni več spremenil, najlepšo priložnost za častni gol domačih pa je imel Matic Ivanšek v sodnikovem dodatku.
V naslednjem krogu bodo Radomljani spet prišli na stadion Stožice, saj bodo 29. novembra gostovali pri Olimpiji, Bravo bo dan pozneje igral v gosteh proti Domžalam.
