Debakel Brava proti Radomljam

Izhodišče pred tekmo je bilo sicer boljše za začasne gostitelje na stožiškem stadionu, Bravo je bil četrti s 25 točkami, Radomljani sedmi z 19. Pa tudi razplet prve tekme v sezoni je bistveno bolj razveselil ljubljansko ekipo, ki je slavila kar s 6:0.

A tokratni obračun je pokazal povsem drugačno podobo. Na težkem in zelo razmočenem terenu so se precej bolje znašli gostje. Že prvo priložnost so spremenili v zadetek, ko je Žan Žaler v deveti minuti pobegnil po levi strani, podal pred gol, tam pa se je ob bližnji vratnici odlično znašel Nino Kukovec.

Isti igralec je bil v glavni vlogi šest minut pozneje. Takrat so gostje akcijo začeli po desni, po podaji Amadeja Mariniča pred gol je žogo nekoliko preusmeril domači nogometaš Kenan Toibibou, padla je točno na nogo Kukovcu, ki mu ni bilo težko zadeti. Radomljani so nato nadzorovali potek dvoboja, v 35. minuti je Matej Mamič zadel še zunanji del mreže.