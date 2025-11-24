Svetli način
Nogomet

Debakel Brava proti Radomljam

Ljubljana, 24. 11. 2025 19.40 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
3

V zadnji tekmi 16. kroga sta se v Ljubljani pomerila Bravo Big Bang in Kalcer Radomlje. Bravo je imel priložnost, da bi se z zmago točkovno izenačil z Mariborčani, a so bili Radomljani precej boljši in zasluženo odnesli vse tri točke (0:4) ter se točkovno izenačili z Olimpijo.

Izhodišče pred tekmo je bilo sicer boljše za začasne gostitelje na stožiškem stadionu, Bravo je bil četrti s 25 točkami, Radomljani sedmi z 19. Pa tudi razplet prve tekme v sezoni je bistveno bolj razveselil ljubljansko ekipo, ki je slavila kar s 6:0.

A tokratni obračun je pokazal povsem drugačno podobo. Na težkem in zelo razmočenem terenu so se precej bolje znašli gostje. Že prvo priložnost so spremenili v zadetek, ko je Žan Žaler v deveti minuti pobegnil po levi strani, podal pred gol, tam pa se je ob bližnji vratnici odlično znašel Nino Kukovec.

Isti igralec je bil v glavni vlogi šest minut pozneje. Takrat so gostje akcijo začeli po desni, po podaji Amadeja Mariniča pred gol je žogo nekoliko preusmeril domači nogometaš Kenan Toibibou, padla je točno na nogo Kukovcu, ki mu ni bilo težko zadeti. Radomljani so nato nadzorovali potek dvoboja, v 35. minuti je Matej Mamič zadel še zunanji del mreže.

Domači so bili dolgo povsem podrejeni in praktično brez strela na gol, šele v končnici prvega dela so malo ogreli tudi vratarja Sama Pridgarja s streloma Victorja Gidada od daleč in Gašperja Jovana z glavo.

Začetek drugega polčasa je bil umirjen, potem pa so gostje udarili podobno kot v prvem. Po slabe četrte ure drugega dela je po natančni podaji Dejana Vokića s prostega strela z desne strani pred vrati Enej Klampfer le nastavil glavo in žogo preusmeril v gol. Domači so bili nenevarni, v edini akciji, ki je nekaj obetala, pa je bil Admir Bristrić v prepovedanem položaju.

Na drugi strani so bili Radomljani precej bolj natančni; v 79. minuti je z lepo podajo v kazenski prostor Marinič zaposlil Pogačarja, ta pa je spretno s strelom v daljši kot vrat Brava povišal na 4:0. Izid se ni več spremenil, najlepšo priložnost za častni gol domačih pa je imel Matic Ivanšek v sodnikovem dodatku.

V naslednjem krogu bodo Radomljani spet prišli na stadion Stožice, saj bodo 29. novembra gostovali pri Olimpiji, Bravo bo dan pozneje igral v gosteh proti Domžalam.

nogomet prva liga radomlje bravo
Kratki
24. 11. 2025 20.31
STAVE😂😂😂
Divji petelin
24. 11. 2025 20.09
+2
BRAVO za Bravo oziroma sumljivo Bravo; Športne stave...lepa kvota in nič sumljiva polčas/konec 10...pa daš hitro v žep nekaj jurčkov...
ledr
24. 11. 2025 19.46
+2
In vse to se je dogajalo v nabito polnih Stožicah... :) :) (bi šel na tekmo, pa več ni bilo kart...)
