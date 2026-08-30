Debakel evropskega Celja v Grosuplju

Domača zasedba je imela že v uvodu nekaj težav. Že pred tekmo je moral domači strateg Goran Marković iz napovedane začetne enajsterice odstraniti Kevina Benkiča, v deveti minuti pa se je poškodoval še en član obrambe Samo Matjaž. Na drugi strani je Vitor Campelos po napornem evropskem četrtku v primerjavi s tekmo s Slovanom iz Bratislave zamenjal deset od enajstih igralcev, ki so začeli tekmo, le Papa Daniel je zadržal mesto.

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So pa gosti imeli terensko pobudo, v 13. minuti tudi zahtevali enajstmetrovko, ko je žoga v roko zadela Tina Levanića, a je niso dobili. Erik Milošević pa je bil prvi, ki je poskusil pri domačinih, v 17. minuti je poskusil z roba kazenskega prostora, toda Žiga Frelih ni imel težkega dela. Takoj zatem so Celjani ukradli žogo na sredini igrišča in izpeljali hiter protinapad, ki ga je z nizkim strelom z roba kazenskega prostora učinkovito končal Veton Tusha. V 22. minuti je nase opozoril mladi celjski nogometaš Tilen Letonja, ki je z lepo podajo poslal Mateja Poplatnika v boj ena na ena z domačim vratarjem Jako Zrnecem, slednji pa je bil uspešnejši.

NK Brinje Grosuplje FOTO: NK Brinje Grosuplje

Štiri minute pozneje je izkušeni nekdanji reprezentant Jasmin Kurtić nevarno ogrozil celjska vrata, s strelom z razdalje je le za nekaj centimetrov zgrešil cilj. V 33. minuti je Jan Kovač pobegnil po levi strani, kot zadnji v obrambi ga je s prekrškom ustavil Damjan Vuklišević, a jo je slednji dobro odnesel le z rumenim kartonom. V 41. pa so gostitelji izenačili. Po napaki Daniela in mlačnem posredovanju Lukasza Bejgerja in Alphe Diounkouja je z leve strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom zadel Nal Lan Koren.

NK Maribor ostaja edina neporažena ekipa slovenske prve lige.

Domači so v 50. minuti tudi povedli, ko so prestregli žogo na sredini igrišča, ta je na koncu končala pri Levaniću, ki jo je malce z leve strani ob bližnji vratnici poslal v mrežo za 2:1. Na 3:1 je s svojim drugim golom na tekmi povišal Koren v 57. minuti po novem hitrem protinapadu gostiteljev, ko je zadel s 13 metrov. Campelos je nato moral reagirati in je hitro posegel po vseh menjavah.