Debakel na beograjskem derbiju trenerja Partizana prisilil v odpoved

"To je mogoče najslabše moštvo Partizana v zadnjih 30, 40 letih. Izbor igralcev me je resnično razočaral. Tujci? Za take igralce se ne more reči, da so okrepitve, ker so neverjetno inferiorni. Lahko celo trdim, da so amaterski igralci, kar je ponižanje za ta klub. Nekdo bo rekel, da sem grob, ampak tak želim biti, ker se moramo strezniti in se zavedati, da se na žalost ne borimo z zvezdo. Ne vem, kaj se je dogajalo v zadnjih letih, res ne vem, ampak to je zelo, zelo slabo. Obupno," je slabo stanje v Partizanu po izjemno bolečem porazu proti Crveni zvezdi opisal športni direktor Ivica Iliev.