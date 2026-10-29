Debata končana? Ronaldo osvojil najboljšo zlato žogo vseh časov

Cristiano Ronaldo je pred 18 leti v dresu Manchester Uniteda prišel do prve zlate žoge v svoji karieri. Izjemni Portugalec je skupaj s soigralci osvojil tako Premier ligo kot tudi Ligo prvakov. Sezona 2007/08 je bila za Ronalda zgodovinska v veliko pogledih, prva zlata žoga, prva Liga prvakov in prvo jasno opozorilo vsem nogometnim legendam, ki so prišle pred njim, da zelo resno naskakuje prestol.
V angleškem prvenstvu je zabil neverjetnih 31 golov in podrl angleški strelski rekord za sezono, ki je imela 38 tekem. Ta je stal dolgo desetletje, potem pa ga je v svoji debitantski sezoni med angleško elito podrl Mohamed Salah. Ronaldo je blestel tudi v Ligi prvakov, najbolj pa v spominu ostaja njegov nebeški skok v Moskvi, ko je svoji ekipi prinesel vodstvo v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja. V izvajanju enajstmetrovk svojega dela sicer ni opravil najbolje, a ga je rešil famozni zdrs Johna Terryja in v ruski prestolnici so tekle solze sreče.
Nogometno občinstvo je prvo zlato žogo prepoznalo kot najboljšo v 70-letni zgodovini prestižne nagrade. Organizatorji so sicer jasno povedali, da gre za navijaško nagrado, ki ji ne gre pripisovati prevelikega pomena, a privrženci 41-letnika so uspeh svojega idola pozdravili z veliko navdušenja. Tudi v luči tega, da je do naziva prehitel svojega večnega tekmeca Lionela Messija, ta se je uvrstil na drugo mesto z rekordnim letom 2012, ko je zabil neverjetnih 91 golov.
Ronaldo je čast pospremil z naslednjimi besedami: "Nogomet pripada navijačem! Hvala vsem mojim privržencem širom sveta. Ta nagrada je tudi vaša."
Argentinsko-portugalska dominacija v 21. stoletju je bila jasno vidna tudi ob pogledu na celotno razvrstitev. Messi in Ronaldo sta "pobrala" prvih 12 mest, prvi, ki je prekinil njuno nadvlado, je bil Ronaldo Nazario s svojimi predstavami, ki so mu prinesle zlato žogo leta 2002.
Glasovanje je bilo izključno namenjeno navijačem, ki so lahko večkrat oddali svoj glas, a so morali za to vsakič plačati en evro. Tudi to dejstvo kaže na privrženost ljubiteljev največjih nogometnih mojstrov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.