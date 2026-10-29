Debata končana? Ronaldo osvojil najboljšo zlato žogo vseh časov

Cristiano Ronaldo je pred 18 leti v dresu Manchester Uniteda prišel do prve zlate žoge v svoji karieri. Izjemni Portugalec je skupaj s soigralci osvojil tako Premier ligo kot tudi Ligo prvakov. Sezona 2007/08 je bila za Ronalda zgodovinska v veliko pogledih, prva zlata žoga, prva Liga prvakov in prvo jasno opozorilo vsem nogometnim legendam, ki so prišle pred njim, da zelo resno naskakuje prestol.

V angleškem prvenstvu je zabil neverjetnih 31 golov in podrl angleški strelski rekord za sezono, ki je imela 38 tekem. Ta je stal dolgo desetletje, potem pa ga je v svoji debitantski sezoni med angleško elito podrl Mohamed Salah. Ronaldo je blestel tudi v Ligi prvakov, najbolj pa v spominu ostaja njegov nebeški skok v Moskvi, ko je svoji ekipi prinesel vodstvo v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja. V izvajanju enajstmetrovk svojega dela sicer ni opravil najbolje, a ga je rešil famozni zdrs Johna Terryja in v ruski prestolnici so tekle solze sreče.