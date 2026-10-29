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Nogomet

Debata končana? Ronaldo osvojil najboljšo zlato žogo vseh časov

Lizbona , 29. 10. 2026 15.35 pred 32 minutami 2 min branja 9

Avtor:
Lu.M
Cristiano Ronaldo je leta 2008 osvojil svojo prvo zlato žogo

Prestižna zlata žoga je v torek po četrt stoletja znova romala v Anglijo, z odličnimi predstavami si jo je priigral Harry Kane. Vzporedno z glasovanjem o najboljšem igralcu leta 2026 je potekalo tudi odločanje o malce manj prestižnem nazivu "najboljše zlate žoge vseh časov". Do tega je prišel Cristiano Ronaldo, ki je leta 2008 navdušil nogometno javnost.

Cristiano Ronaldo je leta 2008 pokoril strelsko konkurenco na Otoku
Cristiano Ronaldo je leta 2008 pokoril strelsko konkurenco na Otoku
FOTO: Profimedia

Cristiano Ronaldo je pred 18 leti v dresu Manchester Uniteda prišel do prve zlate žoge v svoji karieri. Izjemni Portugalec je skupaj s soigralci osvojil tako Premier ligo kot tudi Ligo prvakov. Sezona 2007/08 je bila za Ronalda zgodovinska v veliko pogledih, prva zlata žoga, prva Liga prvakov in prvo jasno opozorilo vsem nogometnim legendam, ki so prišle pred njim, da zelo resno naskakuje prestol.

V angleškem prvenstvu je zabil neverjetnih 31 golov in podrl angleški strelski rekord za sezono, ki je imela 38 tekem. Ta je stal dolgo desetletje, potem pa ga je v svoji debitantski sezoni med angleško elito podrl Mohamed Salah. Ronaldo je blestel tudi v Ligi prvakov, najbolj pa v spominu ostaja njegov nebeški skok v Moskvi, ko je svoji ekipi prinesel vodstvo v finalu najelitnejšega klubskega tekmovanja. V izvajanju enajstmetrovk svojega dela sicer ni opravil najbolje, a ga je rešil famozni zdrs Johna Terryja in v ruski prestolnici so tekle solze sreče.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometno občinstvo je prvo zlato žogo prepoznalo kot najboljšo v 70-letni zgodovini prestižne nagrade. Organizatorji so sicer jasno povedali, da gre za navijaško nagrado, ki ji ne gre pripisovati prevelikega pomena, a privrženci 41-letnika so uspeh svojega idola pozdravili z veliko navdušenja. Tudi v luči tega, da je do naziva prehitel svojega večnega tekmeca Lionela Messija, ta se je uvrstil na drugo mesto z rekordnim letom 2012, ko je zabil neverjetnih 91 golov.

Ronaldo je čast pospremil z naslednjimi besedami: "Nogomet pripada navijačem! Hvala vsem mojim privržencem širom sveta. Ta nagrada je tudi vaša."

Lionel Messi je leta 2012 osvojil četrto zaporedno zlato žogo
Lionel Messi je leta 2012 osvojil četrto zaporedno zlato žogo
FOTO: Profimedia

Argentinsko-portugalska dominacija v 21. stoletju je bila jasno vidna tudi ob pogledu na celotno razvrstitev. Messi in Ronaldo sta "pobrala" prvih 12 mest, prvi, ki je prekinil njuno nadvlado, je bil Ronaldo Nazario s svojimi predstavami, ki so mu prinesle zlato žogo leta 2002.

Glasovanje je bilo izključno namenjeno navijačem, ki so lahko večkrat oddali svoj glas, a so morali za to vsakič plačati en evro. Tudi to dejstvo kaže na privrženost ljubiteljev največjih nogometnih mojstrov.

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cristiano ronaldo zlata žoga navijači 2008 lionel messi

V Stožicah nismo dobili zmagovalca

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KOMENTARJI9

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Virtom
29. 10. 2026 15.57
Človek, malo ironično, da se glih ti želiš pogovarjati o delu, ko pa imaš konkretno več komentarjev od mene, da ne omenimo, da na moje komentarje reagiraš v roku 10min.
Odgovori
0 0
26250440
29. 10. 2026 15.55
hahahahahahahahahahaha,kako farbajo folk,to res ne moreš verjet...In eni še plačujejo zato...Kakšno zadoščenje hahahahahahaha...
Odgovori
0 0
Virtom
29. 10. 2026 15.52
Kaj je zdaj pessifeni? Spavate li mirno? Heheheeee😊😊😊😊.
Odgovori
+1
1 0
Clovek
29. 10. 2026 15.54
Mojedelo.com, poišči si nekaj, ker imaš izgleda viška časa.
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0 0
Lock Down
29. 10. 2026 15.51
Lepo je napisano, da gre za navijaško nagrado, ki nima nobene strokovne utemeljitve in teže. Totalno nepomembno in čisto brez veze.
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+1
1 0
Virtom
29. 10. 2026 15.49
Debata je bila končana že dolgoooo nazaj. Zdaj je samo še uradno, da je CR7 GOAT.
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+0
1 1
Clovek
29. 10. 2026 15.52
Res je, debata se je končala 2022, ko je GOAT osvojil SP in posledično rekordno 8. zlato žogo. Vseeno svaka čast tistemu, ki si je izmislil to glasovanje, da je tebi podobnim izpulil čim več denarja za nepomembno “nagrado”.
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+1
1 0
Kolllerik
29. 10. 2026 15.42
Sramota
Odgovori
+3
3 0
NPC420
29. 10. 2026 15.39
pa joooojjjj hahahaha
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+4
4 0
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