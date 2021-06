Debbie Hewitt prva ženska na čelu angleške nogometne zveze

Debbie Hewitt je trenutno neizvršna predsednica Vise Europe, britanske verige restavracij The Restaurant Group in modne verige White Stuff. Leta 2011 je za svoje delo v gospodarstvu prejela red britanskega imperija, Kate Tinsley, neodvisna neizvršna direktorica FA in predsednica izbirne komisije, pa jo je opisala kot "odlično kandidatko". Tinsleyjeva je dodala, da je Hewittova takoj pokazala svojo strast in zmožnost pozitivnega vpliva na smer delovanja zveze.

'To je pomemben trenutek za angleški nogomet'

"Že od mladih let imam rada nogomet in zelo sem vznemirjena, da bom lahko sooblikovala prihodnost nečesa, ki številnim toliko pomeni. Kot so pokazali dogodki zadnjih mesecev, je to pomemben trenutek za angleški nogomet," je ob nominaciji dejala Hewittova. Novo funkcijo bo uradno prevzela naslednjega januarja. Do takrat pa bo dolžnosti predsednika opravljal Peter McCormick, začasni predsednik zveze po Clarkovem odstopu. Clarke je z mesta predsednika odstopil, potem ko je na seji britanskega parlamentarnega odbora za kulturo, medije in šport uporabil izraz z rasistično konotacijo.