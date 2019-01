Debi Boatenga z napako: poraz Barcelone na Sanchez Pizjuanu

Čeprav je strateg branilcev naslova pokalnih prvakov, nogometašev Barcelone, Ernesto Valverde dodobra premešal začetno enajsterico za prvo četrtfinalno tekmo španskega kraljevega pokala proti Sevilli, so mnogi pričakovali precej boljšo izvedbo 'blaugrane', ki je dočakala tudi premierni nastop svoje nove napadalne okrepitve Kevina Princea Boatenga.



Toda to je bil debi z napako, saj so domači s pomočjo bučnih tribun na Sanchez Pizjuanu slavili z dvema zadetkoma prednosti, kar jim daje povsem realne možnosti, da bi čez teden dni na povratnem obračunu na Camp Nouu uspeli ubraniti to prednost in se veseliti uvrstitve v polfinale omenjenega tekmovanja. V vrstah aktualnih španskih državnih prvakov smo tokrat od uvodnega sodnikovega žvižga pogrešali prvega zvezdnika Lionela Messija, Luisa Suareza, Philippeja Coutinha, Sergia Busquetsa, Jordija Albo in vratarja Marca-Andrea ter Stegna. Odlični mladi francoski napadalec Ousmane Dembele pa je izostal zaradi poškodbe gležnja, ki jo je utrpel na zadnjem prvenstvenem obračunu proti Leganesu.