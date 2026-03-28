Madžarska svojo nadvlado kronala z golom za vodstvo (1:0)*

Prva polovica igre ni postregla z atraktivno igro, kljub temu pa sta si obe ekipi priigrali nekaj priložnosti za vodstvo. Slovenija je v 13. minuti po lepi ekipni akciji povedla, a je slavje preprečila soba za VAR. Andraž Šporar je poslal lepo žogo do Danijela Šturma, ki jo je odlično obvladal in premagal domačega vratarja Balazsa Totha. Nekdanji kapetan ljubljanske Olimpije pa je bil pred podajo v marginalnem prepovedanem položaju in zadetek upravičeno ni obstal. Za domače je bil v 28. minuti najnevarnejši Roland Sallai, ki pa je okroglo usnje poslal točno v naročje Igorja Vekića. Konec prvega polčasa je zaznamovala izenačena in preudarna igra obeh reprezentanc. Edino rumeno kazen je v 28. minuti zaradi obnašanja dobil Adam Gnezda Čerin.

Začetna enajsterica Slovenije proti Madžarski FOTO: NZS

Boštjan Cesar je z izbiro prve enajsterice na svojem debiju nekoliko presenetil. Na položaju vratarja se je ob odsotnosti Jana Oblaka odločil za Igorja Vekića, na klopi pa pustil dva slovenska prvoligaška čuvaja mreže Matevža Vidovška in Žana Luke Lebana. V obrambi upe polaga v Marcela Ratnika. Nekdanji igralec ljubljanske Olimpije je reprezentančni dres oblekel enkrat v karieri, na prijateljski tekmi proti ZDA. Preostanek ekipe je podoben kot pri njegovem predhodniku Matjažu Keku, zanimivo bo videti, ali se bo Cesar odločil za postavitev s tremi osrednjimi branilci ali bo Ratnik morda začel na položaju desnega bočnega branilca. V napadu bosta dvojec tvorila Andraž Šporar in Žan Vipotnik, ki sta na reprezentančni premor prišla v odlični formi.

Zbor slovenske nogometne reprezentance FOTO: Luka Kotnik

"Priprave potekajo super, zelo sem zadovoljen, kako fantje delajo, kako so reagirali na moj slog," je povedal Cesar in nadaljeval, da imajo za prvi obračun v tem letu pripravljeni dve različici, da so se osredotočali predvsem nase, manj poudarka je bilo na igri Madžarov. Kljub temu bo razplet tekme tudi pomemben. "Rezultat je vedno v ospredju, čeprav je to prijateljska tekma. Najprej pa želim videti pri fantih pravo energijo, da vemo, kako se postaviti v obrambi in v napadu, kako izvajati visok pritisk, kako se nizko braniti. Poudarek je na naši igri, tako v gradnji te kot v srednji coni," je pojasnil selektor, ki si želi tudi visoko posest žoge.

