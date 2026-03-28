Madžarska svojo nadvlado kronala z golom za vodstvo (1:0)*

Budimpešta, 28. 03. 2026 18.26 pred 2 urama 3 min branja 12

Avtor:
Lu.M STA
Madžarska - Slovenija

Slovenska nogometna reprezentanca v Budimpešti igra prvo tekmo pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja. Ta je z opravljenim v teh dneh zadovoljen, proti Madžarom pa si želi predvsem videti pravo podobo svojih igralcev. V prvem polčasu je bila za odtenek boljša naša izbrana vrsta, a tega ni uspela oplemeniti z zadetkom. V 79. minuti so domači preko Szabolcsa Schöna prišli do vodstva. Trenutni izid je 1:0.

90+3'

Pritisk Slovenije

Močno je sprožil Elšnik, a je njegov strel letel naravnost v domačega vratarja

90+1'

Zadnja menjava za Slovenijo

Šporar zapušča igro, namesto njega vstopa Matko

84'

Nova menjava za Slovenijo

Iz igrišča so odšli Čerin, Janža in Šturm, na teren pa so prišli Urbančič, Svetlin in Horvat

79'

Gol, Madžarska vodi

Z nekaj sreče so domači prišli do vodstva, svoj prvi reprezentančni gol je zabil Szabolcs Schön

63'

Prve slovenske menjave

Iz igre so odšli Vipotnik, Stojanović in Drkušić, vstopili pa so Karničnik, Verbič in Zec

Prva polovica igre ni postregla z atraktivno igro, kljub temu pa sta si obe ekipi priigrali nekaj priložnosti za vodstvo. Slovenija je v 13. minuti po lepi ekipni akciji povedla, a je slavje preprečila soba za VAR. Andraž Šporar je poslal lepo žogo do Danijela Šturma, ki jo je odlično obvladal in premagal domačega vratarja Balazsa Totha. Nekdanji kapetan ljubljanske Olimpije pa je bil pred podajo v marginalnem prepovedanem položaju in zadetek upravičeno ni obstal.

Za domače je bil v 28. minuti najnevarnejši Roland Sallai, ki pa je okroglo usnje poslal točno v naročje Igorja Vekića. Konec prvega polčasa je zaznamovala izenačena in preudarna igra obeh reprezentanc. Edino rumeno kazen je v 28. minuti zaradi obnašanja dobil Adam Gnezda Čerin.

Začetna enajsterica Slovenije proti Madžarski
FOTO: NZS

Boštjan Cesar je z izbiro prve enajsterice na svojem debiju nekoliko presenetil. Na položaju vratarja se je ob odsotnosti Jana Oblaka odločil za Igorja Vekića, na klopi pa pustil dva slovenska prvoligaška čuvaja mreže Matevža Vidovška in Žana Luke Lebana. V obrambi upe polaga v Marcela Ratnika. Nekdanji igralec ljubljanske Olimpije je reprezentančni dres oblekel enkrat v karieri, na prijateljski tekmi proti ZDA.

Preostanek ekipe je podoben kot pri njegovem predhodniku Matjažu Keku, zanimivo bo videti, ali se bo Cesar odločil za postavitev s tremi osrednjimi branilci ali bo Ratnik morda začel na položaju desnega bočnega branilca. V napadu bosta dvojec tvorila Andraž Šporar in Žan Vipotnik, ki sta na reprezentančni premor prišla v odlični formi.

Zbor slovenske nogometne reprezentance
FOTO: Luka Kotnik

"Priprave potekajo super, zelo sem zadovoljen, kako fantje delajo, kako so reagirali na moj slog," je povedal Cesar in nadaljeval, da imajo za prvi obračun v tem letu pripravljeni dve različici, da so se osredotočali predvsem nase, manj poudarka je bilo na igri Madžarov.

Kljub temu bo razplet tekme tudi pomemben. "Rezultat je vedno v ospredju, čeprav je to prijateljska tekma. Najprej pa želim videti pri fantih pravo energijo, da vemo, kako se postaviti v obrambi in v napadu, kako izvajati visok pritisk, kako se nizko braniti. Poudarek je na naši igri, tako v gradnji te kot v srednji coni," je pojasnil selektor, ki si želi tudi visoko posest žoge.

Zbor slovenske nogometne reprezentance
FOTO: Luka Kotnik

"Seveda si jo želim, ampak je odvisno, kako bomo mi stali, kako bo tekmec dober, koliko si bomo mi upali igrati in prisiliti tekmeca, da se brani," je še poudaril.

Tokrat ne bo mogel računati na Oblaka, Davida Brekala in Benjamina Šeška. Slovenija in Madžarska se nista srečali že vse od leta 2008, ko so Slovenci prijateljsko tekmo dobili z 1:0, pred tem dobili še eno z 2:1 in eno z 1:0, eno pa izgubili z 1:2.

Po obračunu z Madžari jih tri dni pozneje ob 18.00 v Podgorici čaka še tekma s Črno goro. S slednjo se je Slovenija nazadnje merila novembra 2022, ko je dobila prijateljski obračun z 1:0, leta 2018 je slavila z 2:0, leta 2007 pa sta ekipi igrali 1:1.

Velike težave za Barcelono: Raphinha zaradi poškodbe odsoten mesec dni

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sirhakel7
28. 03. 2026 19.54
Tole vse skupaj ni nič ! Napredka nobenega. Isto pimplanje in fimflanje žoge brez učinka. Stojijo ko neki glupani. Še iz avta zgubijo pol žog.... Če se ne zgodi čudež bodo naslednje kvalifikacije novi Alamo...
St. Gallen
28. 03. 2026 19.48
No, saj je sinoci rudi Svica izgubila, jbg
matjaz mravlak
28. 03. 2026 19.43
SLOG CEPCA
matjaz mravlak
28. 03. 2026 19.42
CESAR ODSTOPI DOLKER JE SE CAS!!
VladaPada
28. 03. 2026 19.22
Kje je Šeško mogoče kdo ve?
gullit
28. 03. 2026 19.36
Rahlo poškodovan uradno, tako da sta z Oblakom samo prišla pozdravit prijatelje ter odšla nazaj.
Panter 63
28. 03. 2026 19.10
Je kje mogoče prenos?
gullit
28. 03. 2026 19.34
Na Sk1
Panter 63
28. 03. 2026 19.42
Ok. Hvala prijatelj. Žal, nimam ta program shemi.
Tami69
28. 03. 2026 17.39
Pa nisem vedel,da ima Cesar svoj slog..?
motorist_mb
28. 03. 2026 17.33
Bog pomagaj nam 🤣
bibaleze
Portal
Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Zakaj je smeh med nosečnostjo pomemben za razvoj vašega dojenčka
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Ko zboli otrok: Kaj storiti, ko se pojavita driska in bruhanje
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
Slavna igralka uvedla stroga pravila glede telefonov
zadovoljna
Portal
Vsi norijo za čevlji, ki so mešanica dveh priljubljenih trendov
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Dnevni horoskop: Device bodo spontane, tehtnice iščejo ravnovesje
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
Zaradi tega čudežnega napitka je videti 10 let mlajša
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
8 živil, ki jih ne smete jesti na prazen želodec
vizita
Portal
Ženske srednjih let: zakaj je trening moči ključ do boljšega zdravja
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Ali veste, kaj pijače, ki jih pijete, naredijo telesu?
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Nova zaščita pred možgansko kapjo? Prelomna metoda raziskovalcev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
Ima devet življenj? 26-letni model preživel kap, ugriz pajka in skorajšnjo utopitev
cekin
Portal
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Kdo dobi stanovanje, denar, avto in drugo premoženje, ko ni dedičev?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Zakaj so 'razredni klovni' kasneje bolj uspešni?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
moskisvet
Portal
Nekoč priljubljene terme so zdaj tarča kritik: umazanija, gneča in neprijetni vonji
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Kdo je bila Mileva Marić, Einsteinova prva žena?
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Vse o špargljih, tej zakladnici zdravja
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
Po čem si bomo zapomnili Chucka Norrisa?
dominvrt
Portal
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Poslovite se od smradu: Vrnite svežino svojim najljubšim čevljem!
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
Mravlje v kuhinji: katera naravna metoda dejansko deluje
okusno
Portal
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 4
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
