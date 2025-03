Decembra skoraj umrl, zdaj se veseli povratka na zelenice

Povedali so mu, da se je po nesreči pogovarjal s policisti in z ljudmi, ki so ga našli, sam pa se teh pogovorov ne spomni. "Moja noga je bila povsem zdrobljena. Prišel je helikopter, ki zaradi nevihte ni mogel pristati, tako da so me do bolnišnice odpeljali z rešilcem," je povedal Antonio, ki je utrpel poškodbo, po kateri bi številni 34-letni športniki končali kariero. "Na štirih mestih sem si zlomil stegnenico. V stegno so mi vstavili palico s štirimi vijaki. Moj prvi kirurg je rekel, da želi, da tri mesece ne obremenjujem noge. To je približno zdaj in kot vidite, že hodim," je dodal nogometaš, ki že od leta 2015 brani barve West Hama.

Antonio je dejal, da mu je najpomembneje, da bo še naprej lahko oče svojim šestim otrokom, obenem pa izpostavil, da mu je bilo težko, ko je izvedel, da je Graham Potter na mestu glavnega trenerja West Hama januarja nasledil Julena Lopeteguija. "Prišel je novi trener, jaz pa mu nisem mogel pokazati, česa sem sposoben. Pogodba se mi izteče s koncem sezone, ampak prepričan sem, da se bom vrnil na zelenice," je zaključil Antonio.