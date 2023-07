Declan Rice se za rekordno vsoto seli k Arsenalu

Doslej je bil prestopni rekorder Manchester City, ki je za Jacka Grealisha leta 2021 plačal sto milijonov funtov Aston Villi.

"V nogometu se pojavijo izjemne priložnosti. Veliki klubi, kot je Arsenal, so me želeli in takšno ponudbo je težko zavrniti. Kariero imaš samo eno, verjamem, da trener Arteta ve, kaj gradi. Kot igralec želim napredovati in najboljša leta kariere preživeti v takšnem klubu. Veselim se prihodnosti z Arsenalom," je za klubsko spletno stran dejal novinec. Pri Arsenalu računajo, da bo Rice zamenjava za Švicarja Granita Xhako, ki je odšel v Nemčijo k Bayerju iz Leverkusna.