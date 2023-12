Declan Rice v 97. minuti poskrbel za novo zmago Arsenala

Arsenal je v 20. minuti v vodstvo popeljal Gabriel Martinelli, domačini pa so pet minut kasneje izenačili preko Gabriela Osha. V izdihljajih prvega polčasa se je med strelce vpisal še en Gabriel, in sicer Gabriel Jesus, ki je topničarjem pred odhodom na odmor zagotovil minimalno prednost. Drugi polčas so odlično otvorili nogometaši Lutona, ki so do 57. minute preko Elijaha Adebaya in Rossa Barkleya prišli do popolnega preobrata. V 60. minuti je izid poravnal Kai Havertz, vse do zadnjih sekund pa je izgledalo, da bodo domačini prišli do presenetljive točke proti favoriziranemu Arsenalu. Ampak Martin Odegaard in Declan Rice sta imela drugačne načrte. Norvežan je z lepim predložkom našel angleškega vezista, ki je v 97. minuti z glavo premagal domačega vratarja in poskrbel za pomembno zmago Londončanov.