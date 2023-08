Deco je postal novi športni direktor Barcelone

Uradna spletna stran katalonskega kluba je naznanila prihod 45-letnika, ki je podpisal triletno pogodbo. V svoji nogometni karieri je barve Barcelone branil med letoma 2004 in 2008. Zaigral je na 161 tekmah in dosegel 20 zadetkov. V tem času je tudi osvojil Ligo prvakov in dvakrat osvojil špansko La Ligo. Deco je leta 2006 bil del moštva, ki je v finalu Lige prvakov premagalo Arsenal. V tem času je v zvezni vrsti nastopal skupaj s trenutnim trenerjem Barce Xavijem. V svoji igralski karieri je zastopal tudi Benfico, Porto, Chelsea in Fluminese.