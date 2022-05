Dejan Djuranović ne bo več trener Domžal

S koncem prvoligaške sezone bo Dejan Djuranović zapustil trenersko klop nogometnega kluba iz Domžal, so potrdili na spletni strani. Športni direktor Domžal Matej Oražem je razkril, da so tik pred podpisom sodelovanja s Slavišo Stojanovićem, ki je Domžale vodil že od 2002 do 2008.

Z nogometno upokojitvijo Senijada Ibričića bo slednji prevzel mesto športnega direktorja, Matej Oražem pa bo v novi sezoni opravljal vlogo izvršnega direktorja. Dejan Djuranović je moštvo v zahtevnem položaju prevzel junija 2020, ko je skupaj z osveženo ekipo izboril obstanek med elito. Kot trener je Domžalčane v lanski sezoni popeljal do četrtega mesta, pred zadnjim krogom aktualne sezone so rumeni na sedmem mestu. Ob tem je 54-letni strateg prejel tudi nagrado za trenerja sezone 2020/21. Domžale je vodil na 91 tekmah v vseh tekmovanjih. "V letošnjem tekmovalnem letu cilji kluba niso bili izpolnjeni in posledično bo v prihodnje rumeno družino vodil nov obraz. Ta bo potrjen v prihodnjih tednih," so ob tem zapisali Domžalčani. icon-expand Slaviša Stojanović je Domžale v letih 2007 in 2008 popeljal do naslova državnih prvakov FOTO: POP TV Po dveh letih vodenja članske ekipe bo še naprej deloval v klubu. Enako velja za njegove dosedanje sodelavce. "Djuranović za zdaj ostaja v klubu, seveda, če bo taka njegova želja, v kakšni vlogi bo to, še ni jasno," je v povedal Oražem. Tik pred podpisom pogodbe o sodelovanju z Domžalčani je nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović, ki je Domžale v letih 2007 in 2008 popeljal do naslova državnih prvakov.