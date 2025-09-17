Svetli način
Nogomet

V 41. letu starosti umrl nekdanji kapetan Zvezde

Beograd, 17. 09. 2025 06.40 | Posodobljeno pred eno minuto

V 41. letu starosti je v Beogradu umrl nekdanji nogometaš in kapetan Crvene zvezde Dejan Milovanović. Milovanović je umrl med nogometno tekmo veteranov. Zgrudil se je na tla, ko se je pripravljal na izvedbo prostega strela. Zdravniki so ga oživljali več kot eno uro, a brez uspeha. Milovanović je s Crveno zvezdo med letoma 2001 in 2008 osvojil tri naslove državnega prvaka in štiri pokalne lovorike.

nogomet milojević
