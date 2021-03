Legendarni Savićević v ekskluzivnem pogovoru: Bolj kot v golih sem užival v podajah

Za začetek pogovora je legendarni Črnogorec Dejan Savićević primerjal svoje otroštvo z otroštvom svojih otrok. "Živel sem v eni normalni družini, kot tudi vsi ostali. Bil je to čas komunizma, kjer ni bilo takšnih razlik med sloji in mislim, da sem imel lepše otroštvo, kot so ga imeli, denimo, moji otroci, ki so imeli vse, niso pa imeli tega druženja, to socialno enakovrednost v primerjavi s temi današnjimi časi. Takrat je bilo veliko manj teh naprav pri roki, ki jih imajo danes otroci – od joysticka, do pametnih telefonov, iPadov, računalnikov in tako dalje. Tako da smo imeli košarkarsko žogo, nogometno žogo in v določenih delih mesta so igrali tudi rokomet. Ampak v principu sta bila ta dva športa najbolj zastopana in ti dve žogi sta bili nam najbližje. V moji ulici, da ne rečem kvartu, v nekdanji ulici Omera Abdovića, zdaj je to ulica Đečevića, je bilo veliko iste generacije. Bilo nas je 10, 15 in smo vedno igrali nogomet proti sosednjem bloku, ki smo jih klicali oficirji, ker je to bil oficirski blok. Tako, da smo vsak dan imeli te tekme med 'železničarji' – jaz sem bil 'železničarski' otrok, če tako rečem, saj sta oče in mama delala na železnici in cel naš blok je bil od železnic in vsi so bili zaposleni na železnici – tako da smo igrali 'železničarji' proti 'oficirjem', to je proti otrokom vojaških oseb. Mogoče se vam to zdi smešno. Skoraj vsak dan igrali na livadi Đečevića in moram reči, da je bilo veliko dobrih igralcev," se je otroštva pri svojih 54 letih za našo spletno stran slikovito spomnil nekdanji jugoslovanski reprezentant.

Trda koža uličnega nogometa Kot sam pravi, je nogometno zrasel prav na ulici. In tam je dobil marsikatero lekcijo. "No, ni ravno lekcija, ampak če lahko rečem, sreča … Jaz sem zelo mlad, že pri 13 letih začel igrati s pet, šest, sedem let starejšimi od sebe. In veste, ko ni sodnikov, ko ni nikogar, da bi vas zaščitil, potem si se moral sam zaščititi, se boriti in mislim, da sem tu dobil trdo kožo, ker sem zgodaj začel igrati s starejšimi od sebe. To me je spremljalo skozi celotno kariero … Zato tudi, ko sem prišel v OFK Titograd, potem v Budućnost, mi je to pomagalo. Saj veste, kako je – morate se boriti za svoje mesto med starejšimi, močnejšimi, težjimi … To me je spremljalo skozi celotno kariero. Mislim, da je to tisto nekaj, kar mi je pomagalo skozi celotno kariero, pa tudi pozneje," je razložil Savićević.

Ta je leta 1991 v glasovanju za zlato žogo zasedel izjemno drugo mesto, za seboj pa pustil številna velika imena svetovnega nogometa. "Jaz sem v nogometu užival, rad sem 'driblal', rad sem igral nogomet. Tako, da so me driblingi od samega otroštva, od tiste livade Đečevića, kjer sem začel, spremljali do konca kariere. Nisem bil tisti igralec 'dva dotika, trije dotiki, sprejmeš, podaš, sprejmeš, podaš … ampak sem bil igralec, ki je bil vedno bliže golu in od katerega se je vedno nekaj pričakovalo, kakšen dribling, udarec, kakšna asistenca … Tako da sem v principu rad 'driblal', morda sem včasih tudi pretiraval, ampak to je nekaj, kar sem nosil v sebi," je dodal legendarni 'Il Genio' .

Ko je blestel v dresu Budućnosti, je Savićević imel na mizi kar lepo število ponudb. Odločil se je za Crveno zvezdo, kar se je kasneje izkazalo za zadetek v polno. "Zvezda mi je bil najbolj simpatičen in najbolj sem ga imel rad od teh treh klubov (Zvezda, Hajduk in Partizan, op. p.). Hajduk mi je ponujal najboljše pogoje, veliko veliko boljše od Crvene zvezde, da ne rečem za enih 30–40 odstotkov boljše pogoje. Za tisti čas je bil to velik denar, ampak nekako je bila Zvezda najbolj konkretna," se je vsega skupaj spomnil Savićević. "Ponudili so mi to neko cifro ... Veste kako je, tako kot zdaj igralci rečejo, da nočejo igrati pod 100.000 ali 200.000. Razumete? Tako da so oni obljubili to neko vsoto in pogoje, dal sem jim svojo besedo," je še razložil danes 54-letni Črnogorec, ki trenutno vodi Črnogorsko nogometno zvezo. "Seveda nisem naredil napake, izbral sem pravi klub, največji klub v teh krajih. Pisali smo zgodovino, ta moja generacija. Osvojili smo lovoriko Lige prvakov in verjetno bo minilo še veliko let, preden se bo ponovila takšna generacija in takšen uspeh," je prepričan Savićević.

V pogovoru se je Savićević dotaknil tudi aktualne sezone Lige prvakov, za favorita je označil münchenski Bayern in močno okrcal nekdanje vodstvo katalonskega ponosa Barcelone. "Mislim, da je Bayern favorit – zdaj, po vsem kar se je dogajalo. Barcelona je že nekaj let v propadanju in to je tragedija, da so ljudje, ki so v tem športnem segmentu zapravili toliko denarja, zgrešili vse igralce ... S tem, ko so pripeljali Griezmanna, mislim, da je to bila napaka desetletja, saj takšnega profila igralca Barcelona ni potrebovala. Potem so prišli Nizozemci in spustili Suareza. Tako da so oni že vstopili v serijo napak, ki se ne nehajo. Videli bomo zdaj, ko je prišel novi predsednik, ali bo uspel pobrati Barcelono. Mislim, da bo težko," je podčrtal Savićević. Črnogorec je prepričan, da je tudi Real storil napako, ko je iz svojih rok izpustil tvorca velikih uspehov Cristiana Ronalda.

"Real je tudi naredil napako, ko je izpustil Ronalda. Mislim, da so tukaj naredili napako, da bi morali najti nek skupen jezik, ker tudi sami vidite, da je Ronaldo še naprej Ronaldo. Messi je v zatonu, fizično, prihaja v leta. Neymar se pogosto poškoduje. On je zdaj eden od najboljših, verjetno tudi najboljši. Mbappe bo zagotovo čez nekaj let prvi igralec sveta. Prebijajo se tudi Haaland in drugi. Vendar mislim, da gre za neke 3–4 igralce, ki so še vedno na vrhu. Liverpool gre skozi težko obdobje. Morda Paris Saint-Germain, če bo Neymar okreval. Videli bomo, kaj vse se bo še dogajalo v nadaljevanju. Vendar mislim, da je Bayern z Lewandowskim najresnejši kandidat. Juventus je izpadel. V tej sezoni so pripeljali novega trenerja, malo jih muči prilagajanje – novi igralci novem sistem, stari igralci novemu trenerju,"je vse skupaj še opisal Savićević.

Kolaž najlepših potez Savićevića, ki so jih izbrali pri AC Milanu: