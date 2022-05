Dejan Stanković podaljšal pogodbo s Crveno zvezdo

Trener nogometašev srbske Crvene zvezde in nekdanji srbski reprezentant Dejan Stanković je danes podaljšal sodelovanje z beograjskim klubom za leto dni, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. To pomeni, da bo 43-letni prvi mož strokovnega štaba na trenerski klopi do leta 2025.

Nekdanji kapetan rdeče-belih je na klop Zvezde sedel decembra 2019 kot naslednik Vladana Milojevića, s klubom pa je osvojil dva naslova in si lansko sezono izboril tudi uvrstitev v sklepni del Evropske lige. "Počutim se fenomenalno. Za nami sta lepi dve leti in pol, zdaj pa gremo še močneje v novi ciklus," je ob tem dejal Dejan Stanković in poudaril, da cilji kluba ostajajo visoki. icon-expand Dejan Stanković je minuli konec tedna s Crveno Zvezdo osvojil naslov srbskega prvaka. FOTO: AP "Kar se tiče ciljev, se nič ne spreminja. Dvojna krona doma in skupinska faza v Evropi, potem pa čim dlje," je še dejal.