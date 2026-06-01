Del Piero ne dvomi: Brez mundiala bi Zlato žogo osvojil Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain je še drugo sezono zapored osvojil Ligo prvakov. Parižani so v velikem finalu v Budimpešti po izvajanju enajstmetrovk premagali Arsenal, potem ko se je redni del končal z izidom 1:1. Topničarji so povedli prek Kaia Havertza, v drugem polčasu pa je z bele točke izenačil Ousmane Dembele. Pri strelih z enajstih metrov sta za Arsenal zgrešila Eberechi Eze in Gabriel Magalhaes, evropski naslov pa je znova odpotoval v Pariz.

Khvicha Kvaratskhelia je bil eden ključnih mož pariške evropske poti, Uefa pa ga je po finalu izbrala za najboljšega igralca sezone v Ligi prvakov. V tekmovanju je dosegel deset zadetkov in dodal šest asistenc.

Njegovo sezono je z izbranimi besedami ocenil tudi legendarni Alessandro Del Piero. Nekdanji italijanski reprezentant je prepričan, da bi bil gruzijski zvezdnik ob običajnih okoliščinah glavni favorit za Zlato žogo. "Če ne bi bilo svetovnega prvenstva, bi Kvaratskhelia po tej Ligi prvakov zagotovo osvojil Zlato žogo. Nihče ni bil tako odločen kot on, če govorimo o zadetkih, asistencah in predstavah na igrišču," je za Sky dejal Del Piero.

Kvaratskhelia je tako po odhodu iz Napolija v Parizu hitro postal eden obrazov "novega" PSG-ja. Ekipa Luisa Enriqueja je po lanskem zgodovinskem prvem evropskem naslovu potrdila, da ne gre več le za moštvo velikih imen, temveč za zmagovalni stroj, v katerem ima 25-letni Gruzijec eno izmed ključnih vlog.

