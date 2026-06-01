Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Del Piero ne dvomi: Brez mundiala bi Zlato žogo osvojil Kvaratskhelia

Pariz, 01. 06. 2026 17.08 pred dvema minutama 2 min branja 3

Avtor:
S.V.
Khvicha Kvaratskhelia

Legendarni Alessandro Del Piero je po novem evropskem zmagoslavju Paris Saint-Germaina posebej izpostavil Khvicho Kvaratskhelio, ki je po njegovem mnenju odigral sezono za najvišje individualno priznanje v nogometu.

Paris Saint-Germain je še drugo sezono zapored osvojil Ligo prvakov. Parižani so v velikem finalu v Budimpešti po izvajanju enajstmetrovk premagali Arsenal, potem ko se je redni del končal z izidom 1:1. Topničarji so povedli prek Kaia Havertza, v drugem polčasu pa je z bele točke izenačil Ousmane Dembele. Pri strelih z enajstih metrov sta za Arsenal zgrešila Eberechi Eze in Gabriel Magalhaes, evropski naslov pa je znova odpotoval v Pariz.

Preberi še Komentar: Zasluženo, da bolj ne bi moglo biti

Khvicha Kvaratskhelia je bil eden ključnih mož pariške evropske poti, Uefa pa ga je po finalu izbrala za najboljšega igralca sezone v Ligi prvakov. V tekmovanju je dosegel deset zadetkov in dodal šest asistenc.

Khvicha Kvaratskhelia v letošnji sezoni Lige prvakov.
Khvicha Kvaratskhelia v letošnji sezoni Lige prvakov.
FOTO: Sofascore.com

Njegovo sezono je z izbranimi besedami ocenil tudi legendarni Alessandro Del Piero. Nekdanji italijanski reprezentant je prepričan, da bi bil gruzijski zvezdnik ob običajnih okoliščinah glavni favorit za Zlato žogo.

"Če ne bi bilo svetovnega prvenstva, bi Kvaratskhelia po tej Ligi prvakov zagotovo osvojil Zlato žogo. Nihče ni bil tako odločen kot on, če govorimo o zadetkih, asistencah in predstavah na igrišču," je za Sky dejal Del Piero.

Alessandro Del Piero
Alessandro Del Piero
FOTO: AP

Kvaratskhelia je tako po odhodu iz Napolija v Parizu hitro postal eden obrazov "novega" PSG-ja. Ekipa Luisa Enriqueja je po lanskem zgodovinskem prvem evropskem naslovu potrdila, da ne gre več le za moštvo velikih imen, temveč za zmagovalni stroj, v katerem ima 25-letni Gruzijec eno izmed ključnih vlog.

Khvicha Kvaratskhelia
Khvicha Kvaratskhelia
FOTO: AP

Del Piero se je dotaknil tudi Arsenala, ki je kljub bolečemu porazu za seboj pustil izjemno sezono. Londončani so prvič po 20 letih zaigrali v finalu Lige prvakov, obenem pa po 22 letih znova osvojili angleško prvenstvo. A italijanski velikan je bil kritičen do njihove reakcije po zgodnjem vodstvu.

"Za njimi je izjemna sezona. Čeprav so bili po vodstvu po mojem mnenju nekoliko preveč podrejeni. To je edina pripomba v sicer fantastični sezoni. Ne smemo pozabiti, da je Premier liga izjemno zahtevno tekmovanje, ki ti vzame ogromno energije," je dodal Del Piero.

Svetovno prvenstvo bi lahko premešalo karte v boju za Zlato žogo, a Del Pierovo sporočilo je jasno: po klubski sezoni bi bil Gruzijec zelo težko spregledan.

nogomet kvaratskhelia del piero zlata žoga

Vizumska zmeda: Južna Afrika preložila pot na SP

24ur.com Svetovni prvak motoGP, ki navija za Juventus in obožuje testenine
24ur.com Martin nov svetovni prvak v razredu motoGP!
24ur.com Bagnaia: Pred dvema letoma svoje napake nisem razumel, danes jo
24ur.com Vitinha: Želimo osvojiti svetovno prvenstvo za Cristiana Ronalda
24ur.com Enajst zmag je bilo premalo za tretji zaporedni naslov
24ur.com Bo 'zlata' hrvaška generacija ob slovesu Modrića končno zares zlata?
24ur.com Neverjeten zaključek v Le Mansu: tesna zmaga Martina pred Marquezom in Bagnaio
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
01. 06. 2026 17.11
Iskreno bi se strinju. Frajer je zadnji dve sezoni res stroj
Odgovori
0 0
Chaparral
01. 06. 2026 16.32
Kaj pa Messi?
Odgovori
+2
3 1
MatPaat
01. 06. 2026 16.21
Pa kje piše, da je brez SP-ja ne more? Sicer pa te individualne nagrade v ekipnem športu so kr nekaj.
Odgovori
-2
0 2
bibaleze
Portal
Slavni 48-letni igralec se je razveselil prihoda sina
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Tako se vzgaja otroke na kmetiji: manj ekranov, več odgovornosti in narave
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ena navada, ki otrokom pomaga do boljšega spomina in koncentracije
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
Ponosni Goran Ivanišević ob maturi sina
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec se je razšel s to lepotico
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Tom Hardy na robu propada zaradi neprimernega obnašanja
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
Po razhodu v objemu Marka iz Kmetije
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Novo zdravilo proti raku podaljšuje življenje in zmanjšuje tveganje smrti
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
Navade, ki tiho uničujejo vaše žile
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
To priljubljeno pijačo pijemo skoraj vsak dan – ledvicam pa lahko škodi bolj kot sol
cekin
Portal
Znova višje plače v javnem sektorju
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
1144 evrov za hrano? Ne, hvala
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Preverite, ali ste upravičeni do višjega otroškega dodatka
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
Trajnostne ideje so dobile priložnost: A zakaj nekatere ostanejo le ideje?
moskisvet
Portal
Ralf Schumacher v Saint-Tropezu rekel "da" svojemu partnerju
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Nekdanja žena igralca se je poročila tri mesece po njegovi smrti
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
Ženska, ki je spremenila zgodovino ženskega dvigovanja uteži
dominvrt
Portal
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Madež na preprogi? Ta trik ga odstrani v 10 minutah (brez dragih čistil)
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Vodnik: Kako do čudovitih modrih, rožnatih ali vijoličnih hortenzij?
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
Videti je kot kača, v resnici pa je povsem neškodljiva
okusno
Portal
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Nikoli več ne zavrzite česnovih olupkov – so pravo zlato v kuhinji
Babičino pecivo s sadjem
Babičino pecivo s sadjem
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
Jagodna marmelada brez sladkorja in želatine, pripravljena v nekaj minutah
voyo
Portal
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744