Del Piero verjame v Pirla: Lahko je še uspešnejši od Zidana

Odločitev vodstva Juventusa, da za trenerja članskega moštva ustoliči Andreo Pirla, je močno presenetila. Pirlo, ki kot trener še nima praktično nobenih izkušenj, bi moral v novi sezoni prevzeti ekipo "stare dame" do 23 let, a sta slovo v osmini finala Lige prvakov in konec sodelovanja z Mauriziem Sarrijem legendarnemu vezistu ponudila nepričakovano priložnost, ki jo je 41-letnik iz Brescie zgrabil z obema rokama.

Pritisk bo v lovu na težko pričakovani evropski naslov in okrogli deseti zaporedni scudetto velik, a eden največjih nogometašev Juventusa vseh časov Alessandro Del Pieroje prepričan, da bo njegov nekdanji klubski in reprezentančni soigralec kos nalogi.

'Tega absolutno nisem pričakoval'

"Če sem povsem iskren, tega absolutno nisem pričakoval. Zadovoljen sem bil že s tem, da bo Andrea vodil Juvetovo ekipo do 23 let, zdelo se je, da je to pravi korak zanj. Zdaj je napredoval ... Lahko mu zaželim le veliko sreče," je dejal Del Piero, ki je kariero sicer končal že leta 2014 v Indiji, seveda pa je od Pirla tudi pet let starejši.

Del Piero svoj optimizem ob prihodu Pirla na vročo klop črpa iz uspešnih zgodb zadnjih let, ko so se na klopeh različnih klubov uveljavili še nekateri vidni posamezniki zlatega obdobja italijanskega nogometa na prelomu tisočletja.

Primerjave z Zidanom 'zgrešene'

"Prej si moral skozi dolg proces in najprej trenirati v nižjih ligah, kjer si se naučil vseh trikov tega posla. V zadnjih letih pa smo videli, kako so priložnost dobili Filippo in Simone Inzaghi, Gattuso ..." se je starih znancev, ki se zdaj preizkušajo v vlogi trenerjev, spomnil Del Piero.

Veliko je že pred prvo Pirlovo tekmo primerjav tudi s Josepom Guardioloin Zinedinom Zidanom, ki sta brez pretiranih izkušenj s treniranjem prevzela svoja nekdanja kluba in ju popeljala do vseh možnih naslovov. Pirlo sicer velja za velikega privrženca Barcelone in njenega sloga igre, ki se vsaj z osnovnim izročilom torinskega velikana ne sklada najbolj.

"Primerjave z Zidanom? To je zgrešeno, saj je Zidane že imel nekaj izkušenj kot trener mlade ekipe in pomočnik Carla Ancelottija, vseeno pa sem prepričan, da ima vse, kar je potrebno, da je še uspešnejši od Zidana. Pozna klub, igralce in vodstvo,"je še povedal Del Piero.