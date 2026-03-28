Del tribune v Miamiju poimenovan po Messiju

Tribuna Leo Messi na stadionu v Miamiju se razteza v kvadratih 117 do 121 v spodnjem delu stadiona ter od 217 do 213 v zgornjem. V klubu pa obljubljajo, da bodo navijači prav na tem območju deležni posebnih doživetij in presenečenj.

"Izkazati spoštovanje ne pomeni vedno konec nekega poglavja. Včasih gre za to, da prepoznaš, da si bil priča nečemu edinstvenemu," so v sporočilu za javnost o poimenovanju tribune zapisali v klubu.

A to ni prva tribuna, ki je poimenovana po Messiju. Za takšen korak so se odločili tudi pri argentinskem moštvu Newell's Old Boys v Rosariu, kjer je Messi začel športno pot, preden je s 13 leti odšel v Španijo k Barceloni.

Prvo tekmo na novem stadionu, ki sprejme 26.700 gledalcev, bo Inter Miami odigral 4. aprila. V klubu upajo, da bo tam Messi nadaljeval s svojimi predstavami. Lani je klub z njim osvojil pokalno tekmovanje, Argentinec pa je na doslej 94 tekmah dosegel 82 golov in 53 podaj, kar je seveda klubski rekord.

Nazadnje je Messi igral ponoči za Argentino, ki je v sklopu priprav na poletno svetovno prvenstvo v Buenos Airesu premagala Mavretanijo z 2:1. Messi je vstopil v drugem polčasu, ko sta oba gola za Argentino že padla. Zadetka sta dosegla Enzo Fernandez (17.) in Nico Paz (32.).