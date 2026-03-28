Nogomet

Del tribune v Miamiju poimenovan po Messiju

Miami, 28. 03. 2026 12.32 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
S.V. STA
Lionel Messi

Argentinskega nogometnega zvezdnika Lionela Messija je doletela nova čast. Njegov klub v ligi MLS, Inter Miami, je del tribune na novem stadionu poimenoval prav po njem.

"Izkazati spoštovanje ne pomeni vedno konec nekega poglavja. Včasih gre za to, da prepoznaš, da si bil priča nečemu edinstvenemu," so v sporočilu za javnost o poimenovanju tribune zapisali v klubu.

Tribuna Leo Messi na stadionu v Miamiju se razteza v kvadratih 117 do 121 v spodnjem delu stadiona ter od 217 do 213 v zgornjem. V klubu pa obljubljajo, da bodo navijači prav na tem območju deležni posebnih doživetij in presenečenj.

Lionel Messi
FOTO: AP
FOTO: AP

A to ni prva tribuna, ki je poimenovana po Messiju. Za takšen korak so se odločili tudi pri argentinskem moštvu Newell's Old Boys v Rosariu, kjer je Messi začel športno pot, preden je s 13 leti odšel v Španijo k Barceloni.

Prvo tekmo na novem stadionu, ki sprejme 26.700 gledalcev, bo Inter Miami odigral 4. aprila. V klubu upajo, da bo tam Messi nadaljeval s svojimi predstavami. Lani je klub z njim osvojil pokalno tekmovanje, Argentinec pa je na doslej 94 tekmah dosegel 82 golov in 53 podaj, kar je seveda klubski rekord.

Nazadnje je Messi igral ponoči za Argentino, ki je v sklopu priprav na poletno svetovno prvenstvo v Buenos Airesu premagala Mavretanijo z 2:1. Messi je vstopil v drugem polčasu, ko sta oba gola za Argentino že padla. Zadetka sta dosegla Enzo Fernandez (17.) in Nico Paz (32.).

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Malo_sutra
28. 03. 2026 13.22
Kako je naporno da si njegov soigralec, pac tip sam hodi.
Petarda10
28. 03. 2026 13.10
Najboljsi vseh casov!
