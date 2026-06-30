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Nogomet

Dela prost dan, rajanje na ulicah, panika ob ugasnjenem televizorju

Asuncion, 30. 06. 2026 08.17 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.D. STA
Slavje Paragvajskih navijačev

Medtem ko v Nemčiji po porazu reprezentance in izpadu iz svetovnega prvenstva vlada malodušje, rajanju na ulicah Paragvaja po uvrstitvi v osmino finala ni videti konca. Predsednik Paragvaja je celo razglasil državni praznik in dela prost dan.

Paragvaj je bil sinoči odet v rdečo, belo in modro barvo. Ulice prestolnice Asuncion so se spremenile v morje slavja. Nebo je razsvetlil ognjemet, v mestu je odmevalo trobljenje avtomobilov, predsednik Santiago Pena pa je na družbenem omrežju X razglasil ta dan za državni praznik.

Medtem ko so se junaki na igrišču v Foxboroughu v ZDA v nejeveri in s solzami v očeh objemali, je na tisoče ljudi v domovini slavilo zgodovinsko zmago. In verjelo v nov čudež, da bo ekipi na naslednji tekmi uspelo premagati tudi boljšega iz današnje tekme 1/16 finala med Francijo in Švedsko.

"Danes slavi ves narod. Slavi zmago reprezentance, ki pooseblja bistvo naše identitete: borbeni duh, vero in moč ljudstva, ki se nikoli ne vda. Hvala rdečebeli, ker ste nas tako razveselili in znova zedinili milijone Paragvajcev pod isto zastavo. Odlok številka 6280: Za najboljše stvari je vredno čakati," je na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju X zapisal Pena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem je svet obkrožil posnetek, na katerem navijači Paragvaja budno in v velikem pričakovanju spremljajo izvajanje enajstmetrovk. Vse lepo in prav, če se ne bi televizijski sprejemnik ugasnil v ključnem trenutku, ko se je veliki paragvajski junak in izvajalec zadnje enajstmetrovke Jose Canale pripravljal na strel.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naposled se je veselje in rajanje vendarle lahko začelo in pozneje tudi nadaljevalo v vseh mestih po celotnem Paragvaju, kjer verjetno še vedno rajajo in bodo še lep čas.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
paragvaj nemčija svetovno prvenstvo

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KOMENTARJI1

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bologna2901
30. 06. 2026 09.58
naj si dajo duška, ne pošlješ vsak dan Elfa domov iz Mundiala.... :)
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