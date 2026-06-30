Dela prost dan, rajanje na ulicah, panika ob ugasnjenem televizorju

Paragvaj je bil sinoči odet v rdečo, belo in modro barvo. Ulice prestolnice Asuncion so se spremenile v morje slavja. Nebo je razsvetlil ognjemet, v mestu je odmevalo trobljenje avtomobilov, predsednik Santiago Pena pa je na družbenem omrežju X razglasil ta dan za državni praznik.

Medtem ko so se junaki na igrišču v Foxboroughu v ZDA v nejeveri in s solzami v očeh objemali, je na tisoče ljudi v domovini slavilo zgodovinsko zmago. In verjelo v nov čudež, da bo ekipi na naslednji tekmi uspelo premagati tudi boljšega iz današnje tekme 1/16 finala med Francijo in Švedsko.

"Danes slavi ves narod. Slavi zmago reprezentance, ki pooseblja bistvo naše identitete: borbeni duh, vero in moč ljudstva, ki se nikoli ne vda. Hvala rdečebeli, ker ste nas tako razveselili in znova zedinili milijone Paragvajcev pod isto zastavo. Odlok številka 6280: Za najboljše stvari je vredno čakati," je na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju X zapisal Pena.