Dele Alli: Doživeli smo grozno izkušnjo

Dva nepridiprava sta vdrla v hišo angleškega nogometnega reprezentanta in zvezdnika Tottenhama Deleja Allija. V nasilnem napadu sta mu grozila z nožem, prejel je udarec v glavo, a pri tem ni utrpel težje poškodbe. V stanovanju so bili v času nasilnega napada še Allijev brat, njuni partnerici in prijatelj.

Dele Ali FOTO: AP "Policisti so v sredo okoli 00.35 dobili prijavo o nasilnem napadu v stanovanjskem naselju v Barnetu. Dve osebi sta nasilno vdrli na zasebno stanovanjsko posestvo ter ukradla dragocene ure in nakit. Ena žrtev napada je pri tem utrpela lažje poškodbe na obrazu, a ni potrebovala bolnišničnega zdravljenja," je dejal tiskovni predstavnik policije, ki ga je povzel časnik Daily Mail in dodal, da nepridipravov še niso ujeli. "Doživeli smo grozno izkušnjo, a smo vsi v redu," je na Twitterju zapisal 24-letni zvezdnik londonskega kluba Dele Alli, ki je trenutno v karanteni. V elitni angleški nogometni ligi Premier league so po izbruhu pandemije novega koronavirusa zaustavljene vse aktivnosti. Nogometaši vadijo samostojno in v samoizolaciji, ekipni treningi naj bi se začeli prihodnji teden.