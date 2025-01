Dele Alli bo skušal kariero obuditi pod vodstvom Fabregasa

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vezist, ki je nekoč blestel v dresu Tottenhama, od leta 2023 po dolgotrajnem premoru zaradi poškodbe, zasvojenosti in duševnih težav ni igral tekmovalno, vendar naj bi se vrnil na pota stare slave v klubu, ki ga vodi Španec Cesc Fabregas.

"Klub je videl njegov izjemen talent in z veseljem ga je vključil v ekipo, da mu ponudi spodbudno okolje. Como verjame v Allijev potencial, njegove izkušnje in vodstvene lastnosti bodo nedvomno koristile ekipi," je za dejal trener Fabregas, ki je nekoč navduševal s svojimi podajami v dresu Arsenala, Barcelone, Chelseaja in Monaca.

Alli je profesionalno kariero začel pri zasedbi Milton Keynes Dons, nato pa igral za Tottenham, Everton in Bešiktaš. Nekdanji angleški reprezentant je v Premier ligi zbral 194 nastopov, dosegel pa je 51 golov in 34 podaj. Za angleško reprezentanco je zbral 37 nastopov in dosegel tri zadetke.