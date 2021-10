Dele Alli: Borili so se vso tekmo

Po obračunu Tottenhama in Mure, ki so ga prepričljivo dobili Angleži (5:1), sta pred mikrofon naše ekipe stopila tudi strelec prvega zadetka Spursov, Dele Alli, ter trener Londončanov, Nuno Espirito Santo. Oba sta bila s prikazano igro zadovoljna, a klub visoki zmagi pokazala tudi spoštovanje do slovenskih prvakov.

Dele Alli, za katerega je bila to 50. tekma v evropskih klubskih tekmovanjih, je tokrat tekmo začel v vlogi kapetana in se že v četrti minuti vpisal med strelce. Uspešno je izvedel enajstmetrovko, ki jo je v prvi akciji na tekmi priigral kar sam, igrišče pa zapustil v 60. minuti, ko je Tottenhamov selektor posegel po trojni menjavi, da je lahko njegova ekipa po Murinem znižanju zaostanka znova prevzela nadzor nad igriščem. "Niso nas presenetili, vemo, da imajo kvalitetno ekipo, in borili so se vso tekmo. Vemo, da je bila to zanje velika tekma, ampak hkrati je bila tudi za nas zelo pomembna, saj moramo izboljšati formo. Dosegli so izjemen zadetek, ki je pokazal njihovo kvaliteto. Za nas je bila to dobra zmaga, a ni nam bilo lahko."

icon-expand Tottenham – Mura FOTO: AP

"Na takih tekmah je pomembno čim prej streti nasprotnika in 2:0 ni 'udoben' rezultat proti kateremu koli tekmecu. Videli ste njihov zadetek in to, kako hitro se lahko tekma zalomi, zato je bilo pomembno pokazati strelski instinkt. Na koncu smo na igrišču pokazali svojo kvaliteto in značaj, ampak kot sem dejal, v določenem obdobju rezultat ni bil takšen, kot bi si ga želeli," je o slabšem začetku drugega polčasa in zadetku Mure dejal 25-letni angleški vezist. Predstava prvega zvezdnika in kapetana Spursov, Harryja Kana, ki je tokrat v igro vstopil s klopi in v zgolj pol ure v polno meril kar trikrat, Allija ni presenetila: "To je Harry Kane. Nisem presenečen, da je prišel na igrišče in zadel hat-trick. Vesel sem zanj in za ekipo je to motivacija za prihodnost." Alli, ki pod novim selektorjem redno dobiva priložnosti za igro, rezultat vidi predvsem kot prelomnico, ki bi lahko izboljšala njihovo formo: "Zmaga je zelo pomembna. Po zadnjih nekaj rezultatih želimo obrniti rezultatski trend in rezultat današnje tekme je začetek tega."

Tottenhamov trener Nuno Espirito Santo je bil s prikazano igro svojih varovancev zadovoljen: "Mislim, da smo odigrali dobro tekmo, nasprotniku nismo dovolili veliko priložnosti z izjemo obdobja na začetku drugega polčasa, ko je Mura za kratek čas prevzela pobudo in zadela. Ampak če gledamo celotno tekmo, smo odigrali dobro." O zadetku Mure dejal: "To je nogomet. Nasprotniki nikoli ne odnehajo in treba je ostati osredotočen. Ko so zadeli, je bilo treba hitro odreagirati – in to smo tudi storili." Santo je bil verjetno najzadovoljnejši s predstavo kapetana, za katerega se zdi, da je vselej ključ do Tottenhamovega uspeha: "Trije zadetki Kana niso pomembni le zanj, temveč za vse igralce, saj moramo imeti vse nogometaše v kar najboljši formi."

Tottenham, ki ima štiri točke, je izenačen s francoskim Rennesom, a prav po zaslugi visoke zmage proti Muri in večje razlike v zadetkih trenutno zaseda prvo mesto v skupini G. Spursi bodo naslednji dve tekmi odigrali proti nizozemskemu Vitesseju, nato pa bodo prišli na gostovanje v Slovenijo.