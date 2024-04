Dele Alli po težavnem obdobju cilja na nastop na svetovnem prvenstvu

OGLAS

Dele Alli se je med zvezde izstrelil v dresu Tottenhama, ki ga je oblekel leta 2015, ko je klub s severnega Londona zanj odštel slabih sedem milijonov evrov. Napadalni vezist je na 269 tekmah sodeloval pri 126 zadetkih, dvakrat osvojil nagrado za najboljšega mladega igralca Premier lige, v zgodnjem vrhuncu svoje kariere, ko je bil po ocenah Transfermarkta vreden okroglih 100 milijonov, pa se je v Ligi prvakov brez težav poigraval z zvezdniško zasedbo madridskega Reala. Po koncu sezone 2018/19, ko so Spursi v najelitnejšem klubskem tekmovanju prišli vse do finala, je začela njegova forma strmo padati, januarja 2022 pa se je kot prost nogometaš preselil k Evertonu. Od prestopa je na nogometnih zelenicah preživel vsega dobrih 1000 minut, nazadnje pa so ga navijači na igrišču spremljali februarja lani.

Dele se je kasneje odmaknil od javnosti, po nekaj mesecih molka pa se je julija zaupal legendarnemu branilcu Manchester Uniteda Garyju Nevillu, s katerim sta govorila o številnih ovirah, s katerimi se je angleški vezist srečal tekom svojega življenja.

V ponedeljek je po mnenju 28-letnika ponovno nastopil čas, da svoje oboževalce in ostalo nogometno javnost obvesti o svojih športnih planih za prihodnost. Zaradi dolgotrajnega okrevanja po poškodbi se je naučil biti potrpežljiv, tekom štiri ure in pol dolge oddaje na programu Sky Sports pa je podal veliko informacij o svojem okrevanju. Junija mu poteče pogodba z Evertonom in ni še znano, kje bo nadaljeval svojo kariero, kljub temu pa je osredotočen na to, da kmalu ponovno zaigra na visokem nivoju. "Trenutno je moj edini cilj svetovno prvenstvo. Na telefonu vsak dan ob 11. uri dobim opomnik, na katerem piše "svetovno prvenstvo 2026". Ljudje govorijo, da nisem igral več kot eno leto, a to me ne zanima. Sam dobro vem, česa sem sposoben," je povedal Dele, ki verjame, da bo do poletja pripravljen za povratek na nogometne zelenice.

Do svetovnega prvenstva bo dopolnil že 30 let, zato mnogi dvomijo, da bo lahko v prihodnosti konkuriral z nogometaši, kot so Jude Bellingham, Phil Foden in James Maddison, ki v angleški reprezentanci igrajo na enakem položaju kot on. A tisti, ki so bili z njim v njegovih najsvetlejših trenutkih kariere, se zavedajo, za kakšnega igralca gre. Tekom oddaje je Dele izmenjal nekaj besed tudi z Mauriciom Pochettinom, ki je bil vrsto let njegov trener. "Kakšen igralec, o moj bog. Res sem vesel, da te vidim," je uvodoma dejal argentinski trener, ki trenutno sedi na klopi Chelseaja.

V sezonah, ko je Dele igral v dresu Tottenhama, si je slačilnico delil z Benom Daviesom, ki je pred mescem dni z nasmehom na obrazu opisoval vezista, ki je v razmaku dveh let napredoval od nogometaša povprečnega angleškega tretjeligaša do enega najboljših mladih nogometašev na svetu, z izbranimi besedami pa je o njem govoril tudi eden izmed njegovih najboljših prijateljev Eric Dier, ki se je januarja iz severnega Londona preselil v München k Bayernu. "Za njim je težko obdobje, ampak mislim, da je trenutno v dobrem položaju. Še zmeraj je mlad in pred njim je svetla prihodnost. Zanj je najpomembneje, da po povratku po poškodbi ostane zdrav in se čim prej vrne v tekmovalni ritem. Ko mu to uspe, bo lahko ponovno užival v nogometu," je povedal angleški branilec.