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Nogomet

Delije in Grobari v en glas skandirali vojnemu zločincu Mladiću

Beograd, 07. 09. 2026 09.03 pred 29 minutami 1 min branja 6

Avtor:
A.V.
Navijači Crvene zvezde

Minuli konec tedna v srbskem nogometnem državnem prvenstvu je bil v znamenju derbija med večnima rivaloma Crveno zvezdo in Partizanom. Na stadionu Rajka Mitića so se tesne zmage z 2:1 veselili varovanci nekdanjega stratega Celja in Olimpije Alberta Riere, a bolj kot sama tekma so v ospredje stopile druge, s športom povsem nepovezane stvari.

Stadion je bil razprodan, pred tekmo pa kot po čudežu ni bilo izgredov in običajnih huliganskih obračunov po mestu, a na samem prizorišču večnega srbskega derbija le ni šlo brez incidentov.

Prav tako, na žalost pričakovano, so navijači ves čas slavili nedavno preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića, zaradi česar je Crvena zvezda že prejela ostro kazen Evropske nogometne zveze (Uefa). Pričakovati nekaj podobnega s strani srbske nogometne zveze pa bi bilo, v to smo več kot 100-odstotno prepričani, že preveč.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Da bizarnostim z omenjenega derbija, ki so ga rdeče-beli dobili z 2:1, ni (bilo) videti konca, je že pred uvodnim sodnikovim žvižgom poskrbela minuta molka za Mladića. Člani obeh organiziranih navijaških skupin, Delij na eni in Grobarjev na drugi strani, so se združili v veličanju vojnega zločinca ter vzklikali "Ratko Mladić je eden izmed nas".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Ob koncu prvega polčasa je prišlo še do spopada huliganov na vzhodni tribuni, na začetku drugega polčasa pa je bila tekma prekinjena zaradi prevelike uporabe pirotehnike na severni tribuni. Navijači Crvene zvezde so namreč pripravili bakljado ob praznovanju 63. rojstnega dneva kultnega stadiona Marakana, zaradi česar je glavni sodnik Nenad Minaković tekmo za nekaj minut prekinil.

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KOMENTARJI6

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Banion
07. 09. 2026 10.19
vojna je vedno naplavila junake in zločince. Tudi malčaidč je za ene junak, za druge zločinec
Odgovori
0 0
Prelepa Soča
07. 09. 2026 10.14
Nikoli nisem maral Srbov, eto, vedno se izkazuje, da nikoli niso bili, niso in NE bodo na strani normalnih ljudi, pač pa samo in le na strani zločincev.
Odgovori
+2
3 1
Prelepa Soča
07. 09. 2026 10.12
Pa komu na čast se dnevno piše o tem modelu, kaj nas, SLOVENCE, naj bi ta g. n. i. d. a zanimala?
Odgovori
+4
6 2
BARABIN123
07. 09. 2026 10.01
Heh, zanimivo. Kot da bi Nemci slavili Hitlerja 🤠🥳🤡
Odgovori
+7
8 1
manga
07. 09. 2026 09.59
Zanimivo.Mogoče bi mogli vzklikati Hašimu Tačiju ali Franji Tuđmanu ali pa celo Aliji Izetbegoviću ? Mogoče tudi nekaj psalmov zločincem Nata kateri jih je bombardiral 72 dni brez Rezolucije ZN ?
Odgovori
-1
2 3
sioxxos
07. 09. 2026 09.58
Samorefleksija Srbov, Hrvatov in Bošnjakov glede zločinov v času vojne v BiH in na Hrvaškem v 90-ih je podobna samorefleksiji zločinov komunističnih partizanov med in po drugi svetovni vojni. Ni je.
Odgovori
+2
4 2
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