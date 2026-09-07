Delije in Grobari v en glas skandirali vojnemu zločincu Mladiću

Stadion je bil razprodan, pred tekmo pa kot po čudežu ni bilo izgredov in običajnih huliganskih obračunov po mestu, a na samem prizorišču večnega srbskega derbija le ni šlo brez incidentov.
Prav tako, na žalost pričakovano, so navijači ves čas slavili nedavno preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića, zaradi česar je Crvena zvezda že prejela ostro kazen Evropske nogometne zveze (Uefa). Pričakovati nekaj podobnega s strani srbske nogometne zveze pa bi bilo, v to smo več kot 100-odstotno prepričani, že preveč.
Da bizarnostim z omenjenega derbija, ki so ga rdeče-beli dobili z 2:1, ni (bilo) videti konca, je že pred uvodnim sodnikovim žvižgom poskrbela minuta molka za Mladića. Člani obeh organiziranih navijaških skupin, Delij na eni in Grobarjev na drugi strani, so se združili v veličanju vojnega zločinca ter vzklikali "Ratko Mladić je eden izmed nas".
Ob koncu prvega polčasa je prišlo še do spopada huliganov na vzhodni tribuni, na začetku drugega polčasa pa je bila tekma prekinjena zaradi prevelike uporabe pirotehnike na severni tribuni. Navijači Crvene zvezde so namreč pripravili bakljado ob praznovanju 63. rojstnega dneva kultnega stadiona Marakana, zaradi česar je glavni sodnik Nenad Minaković tekmo za nekaj minut prekinil.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.