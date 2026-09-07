Delije in Grobari v en glas skandirali vojnemu zločincu Mladiću

Stadion je bil razprodan, pred tekmo pa kot po čudežu ni bilo izgredov in običajnih huliganskih obračunov po mestu, a na samem prizorišču večnega srbskega derbija le ni šlo brez incidentov.

Prav tako, na žalost pričakovano, so navijači ves čas slavili nedavno preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića, zaradi česar je Crvena zvezda že prejela ostro kazen Evropske nogometne zveze (Uefa). Pričakovati nekaj podobnega s strani srbske nogometne zveze pa bi bilo, v to smo več kot 100-odstotno prepričani, že preveč.