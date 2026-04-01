Delirij, kot ga Sarajevo ne pomni: 100.000 navijačev slavilo z junaki

Kako ne bi, ko pa so številne stavnice ter takšni in drugačni strokovnjaki pred tekmo vseh tekem za bosansko-hercegovski nogomet precej več možnosti za uvrstitev na mundial pripisovali Italijanom, ki so storili čisto vse - vključno z bizarno vohunsko operacijo zadnjega treninga izbrane vrste BIH -, da po dveh izpuščenih svetovnih prvenstvih vendarle prekinejo omenjeni neslavni niz.

Sarajevo je gorelo tako in drugače. Nekje po tretji uri zjutraj so junaki naroda iz Zenice pripotovali v prestolnico, za katero mnogi pravijo, da še nikoli do zdaj ni doživela takšnega slavja. Prvi med enakimi se je na slavnostnem balkonu pojavil nihče drug kot dolgoletni kapetan "zmajev" Edin Džeko in povzročil pravi delirij. Štiridesetletnik, ki je podaljšal kariero prav zaradi dobrih možnosti reprezentance BIH v boju za uvrstitev na SP, je poprijel za mikrofon in z uvodnim nagovorom ter pesmijo začel s spektaklom brez primere.

"Tako smo začeli pred 12 leti in zdaj znova živimo svoje sanje. Hvala, naši dragi navijači, brez vas tega uspeha ne bi bilo. Gremo na mundial pokvariti zabavo velikim," je med drugim, na navdušenje stotisočglave množice, v mikrofon zavpil legendarni kapetan.

Džeko, ki je kljub nadležni poškodbi ramena stisnil zobe in zdržal vseh 120 minut dvoboja v Zenici, se je še posebej zahvalil direktorju reprezentance in obenem nekdanjemu članu prve generacije izbrane vrste BIH, ki je (za)igrala na SP pred 12 leti v Braziliji Emirju Spahiću ter selektorju Sergeju Barbarezu na oblikovanju nove generacije reprezentantov.