Nogomet

Delirij, kot ga Sarajevo ne pomni: 100.000 navijačev slavilo z junaki

Zenica/Sarajevo, 01. 04. 2026 08.40 pred 27 dnevi 2 min branja 156

Avtor:
A.V.
Slavje nogometašev Bosne in Hercegovine

Nogometna izbrana vrsta Bosne in Hercegovine je v odločilni tekmi za preboj na letošnje svetovno prvenstvo, ki ga bodo gostile Združene države Amerike, Kanada in Mehika, na stadionu Čelika v Zenici po izvajanju enajstmetrovk (5:2) premagala favorizirano Italijo in tako po sušnih 12 letih povzročila val navdušenja med svojimi rojaki. Ti so najprej v Zenici in nato še v prestolnici Sarajevu priredili nepozaben sprejem za svoje junake, ki so ta izjemen uspeh (pro)slavili dolgo v noč.

Kako ne bi, ko pa so številne stavnice ter takšni in drugačni strokovnjaki pred tekmo vseh tekem za bosansko-hercegovski nogomet precej več možnosti za uvrstitev na mundial pripisovali Italijanom, ki so storili čisto vse - vključno z bizarno vohunsko operacijo zadnjega treninga izbrane vrste BIH -, da po dveh izpuščenih svetovnih prvenstvih vendarle prekinejo omenjeni neslavni niz.

Slavje navijačev v prestolnici Bosne in Hercegovine.
FOTO: AFP

Sarajevo je gorelo tako in drugače. Nekje po tretji uri zjutraj so junaki naroda iz Zenice pripotovali v prestolnico, za katero mnogi pravijo, da še nikoli do zdaj ni doživela takšnega slavja. Prvi med enakimi se je na slavnostnem balkonu pojavil nihče drug kot dolgoletni kapetan "zmajev" Edin Džeko in povzročil pravi delirij. Štiridesetletnik, ki je podaljšal kariero prav zaradi dobrih možnosti reprezentance BIH v boju za uvrstitev na SP, je poprijel za mikrofon in z uvodnim nagovorom ter pesmijo začel s spektaklom brez primere.

"Tako smo začeli pred 12 leti in zdaj znova živimo svoje sanje. Hvala, naši dragi navijači, brez vas tega uspeha ne bi bilo. Gremo na mundial pokvariti zabavo velikim," je med drugim, na navdušenje stotisočglave množice, v mikrofon zavpil legendarni kapetan.

Džeko, ki je kljub nadležni poškodbi ramena stisnil zobe in zdržal vseh 120 minut dvoboja v Zenici, se je še posebej zahvalil direktorju reprezentance in obenem nekdanjemu članu prve generacije izbrane vrste BIH, ki je (za)igrala na SP pred 12 leti v Braziliji Emirju Spahiću ter selektorju Sergeju Barbarezu na oblikovanju nove generacije reprezentantov.

Prav selektor Barbarez, ki je ljubljenec navijačev v Bosni in Hercegovini, je bil vidno čustven pred to nepregledno množico privržencev v Sarajevu. "Hvala vsakemu posebej na tej trnovi in zahtevni poti do zvezd. Ta skupina fantov si zasluži vse pohvale za izjemen uspeh," je sporočil nekdanji legendarni kapetan, danes pa uspešni selektor "zmajev".

nogomet kvalifikacije za sp bosna in hercegovina italija slavje navijači
KOMENTARJI156

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
trtr
03. 04. 2026 12.01
100 tisoč, ne verjamem, glede na to da so vsi že zbežal in Bosne
Lipka
01. 04. 2026 19.44
Bravo! Zasluženo
Arguss
01. 04. 2026 18.47
Čestitke Bosni.Samo mislim ,da smo Slovenci bolj za Hrvate, kot Bosance.Tako pač je.
luks12
01. 04. 2026 20.01
Jah, pol Slovencev ni bila dlje kot na Hrvaškem, verjetno zato.
trtr
03. 04. 2026 12.01
nič hudega v Bosni je itak vse propadlo, sploh ne vem kako se jih je nabralo 100 tisoč če so vsi zbežali iz obljubljene dežele bosne
LeviTUMOR
01. 04. 2026 17.16
In taki nam kle kradejo po cerkvah.
Kolllerik
02. 04. 2026 09.49
Vedo, kje je treba
Rains
01. 04. 2026 16.02
Čaki mal, ne bo Italije na SP ? OMG
gullit
01. 04. 2026 17.07
Že tretjič zapored. Smo se že navadili.
Uporabnik1838526
01. 04. 2026 15.36
Kateri ste trobili z avtobili ponoči kar veselo nazaj od kitare prišli
Chaparral
01. 04. 2026 16.06
Slovenščina??? Očitno nisi Slovenec ...
Dražen Marjanović
01. 04. 2026 15.21
En narod!🇭🇷🇧🇦
Potouceni kramoh
01. 04. 2026 13.32
A je Miljacka že vse mostove odnesla ali lahko Halide še posthumno pride skoz?
Kameleon Kiddo
01. 04. 2026 12.52
Fajn. Lepo. Sicer pa ne razumem zakaj ti isti ljudje(ovce) ko se davki dvignejo ali kako drugace poseže v nas lajf,takrat ne zberemo v deliriju pred parlamentom ampak raje v luknjindoma.pred tv.
TITO50
01. 04. 2026 12.49
Bravo Bosanci, navijal bom za vas in Brazil.
Dražen Marjanović
01. 04. 2026 15.26
Ne pozabit Hrvaske, Hrvaska in Bosna so en narod, Tito je bil Hrvat
Kolllerik
01. 04. 2026 19.29
Mati od Tita je bila Marija, Slovenka po rodu....😁
luks12
01. 04. 2026 20.03
Kaj ti klanfaš
tv1206802
01. 04. 2026 12.34
Letošnjega dopusta se pa res veselim. 14 dni po Bosni v času mundiala. Mislim, da ne bomo hujšali.
Huki
01. 04. 2026 16.21
Junija začetek in konec dopusta?
trtr
01. 04. 2026 12.29
Vsa Bosna po Sloveniji raja, tako ponosni a v Bosni nebi noben živel.
Masai_Mara
01. 04. 2026 12.27
Bravo Bosna, vse čestitke in srečno na mundialu.
Potouceni kramoh
01. 04. 2026 12.21
Bravo Bosanci.Vsaj v igrah ste prvi če ste že vselovsod predzadnji.
Ne hodimnavolitve
01. 04. 2026 11.54
Jim privoščim, ker so majhni.
DAN ODPRTIH VRAT
01. 04. 2026 11.41
To jih je Tramp zrihtal k niso hoteli sprejeti ameriške vojske
Racional-ec
01. 04. 2026 11.40
Haha, kok dolocene boli tale zmaga BOSNE, ampak ne pozabit tam zivijo trije narodi, ne glede na politiko ki razdvaja-sport zdruzije…sam tko naprej fantje, bravo!!!
markan3
01. 04. 2026 11.52
vas je alija že zdavnaj prodal
markan3
01. 04. 2026 11.39
ćestitam 23% federaciji bih
Alex82
01. 04. 2026 11.42
Ure ti je že za zdravila🤧hajde gremo🤣
Uporabnik1888402
01. 04. 2026 11.43
Pokazi pasos, usljo.
markan3
01. 04. 2026 11.46
dodji, da vidiš, @uporabnik/p.t..i.e @alex82, 🥱🥱🥱
Dražen Marjanović
01. 04. 2026 15.24
Cetnik se javlja varno doma iza debele stene
luks12
01. 04. 2026 19.58
Jadnik :))
Alex82
01. 04. 2026 11.39
Fascinantno je gledati tole zbirko kompleksov v komentarjih. Ljudje pišejo zgodovino in slavijo športni uspeh, vi pa v deliriju sanjate o njihovih delovnih mestih in straniščih. To več sploh ni žaljivo, ampak samo še patetično s tem ko njih zmerjate s 'čistilci', v resnici kažete le to, kako umazano je vaše lastno notranje stanje. Očitno vas njihov uspeh bolj boli, kot pa njih karkoli, kar ste vi v svoji zagrenjenosti sposobni spesniti. Pošteno delo ni sramota, sramota je biti takšen gnus od človeka, da ob tujem veselju takoj začutiš potrebo po poniževanju, da bi se vsaj za trenutek počutil 'nekaj več'. Namesto da smrdite od zlobe, raje pojdite malo na zrak, mogoče boste potem manj obsedeni s sosedi.
DAN ODPRTIH VRAT
01. 04. 2026 11.37
Lahko smo samo srečni, da potomci južnjakov še hočejo igrati za Slovenijo
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
