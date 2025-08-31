Delitev točk med Muro in Primorjem

Derbi z začelja se je končal z delitvijo točk, potem ko so Ajdovci delno izkoristili igralca več v zadnje pol ure. Kljub temu se ekipi, ki sta po sedmih krogih zbrali po pet točk, zaradi delitve plena nista konkretneje približali sedmouvrščenim Radomljam (9 točk).

Domači niso potrebovali dolgo, da so povedli. Z nekaj sreče je žoga prišla do igralcev Mure, Aljaž Antolin pa jo je poslal do Daria Vizingerja, ki je preigral Gašperja Petka in ugnal malce pokritega vratarja Denisa Pintola.

Muraši bi morali v deveti minuti povišati vodstvo, a je Borna Proleta po podaji iz kota iz neposredne bližine z glavo zgrešil cilj.

Kazen je sledila le malo kasneje, ko se je po napaki domačih po podaji Žana Beširja sam pred vrati znašel Haris Kadrić in rutinirano matiral Florijana Raduho.

Primorci so vzpostavili ravnotežje na zelenici, Kadrić pa je v 20. minuti še atraktivno poskusil z volejem iz težkega položaja, a je bil Raduha na mestu. Le nekaj centimetrov je ločilo Ajdovce od vodstva v 25. minuti, ko je Elian Demirović iz prostega strela stresel prečko.

Žan Flis je bil na drugi strani z roba kazenskega strela precej dlje od uspeha, ko je žogo z levico poslal čez gol. Je pa moral Pintol posredovati v 28. minuti, ko je po lepi podaji do strela z glavo prišel Luka Bobičanec, a je s konicami prstov žogo v kot porinil gostujoči vratar.

V 37. minuti je Mura znova povedla. V prostor je pravočasno vtekel Vizinger in podal v sredino, Bobičanec pa je za 40. gol v prvoligaški konkurenci močno zadel z volejem.