Nogomet

Delitev točk med Muro in Primorjem

Murska Sobota , 31. 08. 2025 16.53 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
J.B. , STA
Nogometaši Mure in Primorja so se na prvi nedeljski tekmi sedmega kroga prve lige razšli neodločeno (2:2). Domači so dvakrat vodili, a je Haris Kadrić za goste dvakrat izenačil.

Derbi z začelja se je končal z delitvijo točk, potem ko so Ajdovci delno izkoristili igralca več v zadnje pol ure. Kljub temu se ekipi, ki sta po sedmih krogih zbrali po pet točk, zaradi delitve plena nista konkretneje približali sedmouvrščenim Radomljam (9 točk).

Domači niso potrebovali dolgo, da so povedli. Z nekaj sreče je žoga prišla do igralcev Mure, Aljaž Antolin pa jo je poslal do Daria Vizingerja, ki je preigral Gašperja Petka in ugnal malce pokritega vratarja Denisa Pintola.

Muraši bi morali v deveti minuti povišati vodstvo, a je Borna Proleta po podaji iz kota iz neposredne bližine z glavo zgrešil cilj.

Kazen je sledila le malo kasneje, ko se je po napaki domačih po podaji Žana Beširja sam pred vrati znašel Haris Kadrić in rutinirano matiral Florijana Raduho.

Primorci so vzpostavili ravnotežje na zelenici, Kadrić pa je v 20. minuti še atraktivno poskusil z volejem iz težkega položaja, a je bil Raduha na mestu. Le nekaj centimetrov je ločilo Ajdovce od vodstva v 25. minuti, ko je Elian Demirović iz prostega strela stresel prečko.

Žan Flis je bil na drugi strani z roba kazenskega strela precej dlje od uspeha, ko je žogo z levico poslal čez gol. Je pa moral Pintol posredovati v 28. minuti, ko je po lepi podaji do strela z glavo prišel Luka Bobičanec, a je s konicami prstov žogo v kot porinil gostujoči vratar.

V 37. minuti je Mura znova povedla. V prostor je pravočasno vtekel Vizinger in podal v sredino, Bobičanec pa je za 40. gol v prvoligaški konkurenci močno zadel z volejem.

Raztrgana igra na začetku drugega polčasa je najprej "rodila" priložnost Bobičanca, a je v 51. minuti streljal naravnost v Pintola. Demirović pa je na drugi strani šest minut kasneje nevarno poskusil z levico, a je sijajno obranil Raduha.

Neumnost si je nato privoščil Nino Kouter, ki je z glavo udaril tekmeca, po pregledu posnetka pa je glavni sodnik domačemu kapetanu pokazal rdeči karton.

Kljub temu so naslednji nevarno poskusili Muraši, potem ko je Dario Vizinger s škarjicami dobro zadel žogo, a je ta za las zgrešila desni vratarjev kot.

Primorje je imelo vse večjo terensko premoč, rezervist Ishaq Rafiu je v 70. minuti močno sprožil z levico, a je bil na žogo, ki je ves čas zavijala stran od njega, pozoren Raduha in jo poslal v kot.

Tudi Kadrić z glavo šest minut kasneje ni mogel premagati Raduhe, a slednji nato proti Kadriću le klonil v 84. minuti, ko ga je ta premagal po sijajnem udarcu z glavo s 15 m.

Raduha je bil do konca dvoboja še nekajkrat na preizkušnji, oddahnil pa se je lahko po nenadejani priložnosti pred vrati za Stefana Melentijevića, a je slednji v 96. minuti žogo poslal mimo vrat.

Muraše po reprezentančnem premoru čaka gostovanje pri Mariboru, medtem ko bodo Ajdovci dan kasneje gostili Aluminij.

31. avgust, prva liga:

Mura – Primorja 2:2 (2:1)

nogomet prva liga mura primorje celje domžale
