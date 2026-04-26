Delitev točk na derbiju v Milanu

Inter je v Torinu povedel v 23. minuti z golom Marcusa Thurama, prednost pa podvojil v 61. po zadetku Yanna Bissecka. Toda Torinčani so se vrnili, v 70. je zadel Giovanni Simeone, v 79. pa z bele pike Nikola Vlašić.
Derbi tretjeuvrščenega Milana in četrtouvrščenega Juventusa, ti mesti še vodita v ligo prvakov, se je končal z 0:0. Como je v gosteh z 2:0 ugnal Genoo in se obdržal v igri za evropska mesta, zadela sta Anastasios Duvikas v 10. in Assane Diao v 68. minuti. Fiorentina in Sassuolo sta se razšla brez zadetkov.
Nogometaši Verone so v soboto gostili Lecce in igrali 0:0. Sandi Lovrić je v dresu Verone igral od 62. minute, tik pred koncem tekme pa podal za zadetek Andriasa Edmundssona, a ta ni obveljal zaradi predhodnega prekrška.
Pred tem je Bologna igrala proti Romi in izgubila z 0:2, Parma pa je proti Pisi slavila z 1:0. V petek so Neapeljčani premagali Cremonese s 4:0. Inter, ki je blizu novemu naslovu prvaka, ima na vrhu lestvice 79 točk, Napoli je pri 69, Milan ima 67 točk, Juventus 64, Como in Roma pa po 61. Verona je predzadnja z 19 točkami, zadnja Pisa jih ima 18. Pred njima sta Lecce z 29 in Cremonese z 28 točkami.
Italijansko prvenstvo, 34. krog, izidi nedeljskih tekem:
Fiorentina - Sassuolo 0:0
Genoa - Como 0:2 (0:1)
Torino - Inter 2:2 (0:1)
Milan - Juventus 0:0
