Delitev točk na derbiju v Milanu

Inter je v Torinu povedel v 23. minuti z golom Marcusa Thurama, prednost pa podvojil v 61. po zadetku Yanna Bissecka. Toda Torinčani so se vrnili, v 70. je zadel Giovanni Simeone, v 79. pa z bele pike Nikola Vlašić.

Derbi tretjeuvrščenega Milana in četrtouvrščenega Juventusa, ti mesti še vodita v ligo prvakov, se je končal z 0:0. Como je v gosteh z 2:0 ugnal Genoo in se obdržal v igri za evropska mesta, zadela sta Anastasios Duvikas v 10. in Assane Diao v 68. minuti. Fiorentina in Sassuolo sta se razšla brez zadetkov.