Nogomet

Delitev točk na derbiju v Milanu

Milano, 26. 04. 2026 23.12 pred dvema dnevoma 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Luka Modrić

Milanski Inter je v 34. krogu italijanske nogometne lige v gosteh proti Torinu igral 2:2. V večernem derbiju pa sta se na San Siru domači Milan in Juventus razšla brez zmagovalca, bilo je 0:0.

Inter je v Torinu povedel v 23. minuti z golom Marcusa Thurama, prednost pa podvojil v 61. po zadetku Yanna Bissecka. Toda Torinčani so se vrnili, v 70. je zadel Giovanni Simeone, v 79. pa z bele pike Nikola Vlašić.

Derbi tretjeuvrščenega Milana in četrtouvrščenega Juventusa, ti mesti še vodita v ligo prvakov, se je končal z 0:0. Como je v gosteh z 2:0 ugnal Genoo in se obdržal v igri za evropska mesta, zadela sta Anastasios Duvikas v 10. in Assane Diao v 68. minuti. Fiorentina in Sassuolo sta se razšla brez zadetkov.

Nogometaši Verone so v soboto gostili Lecce in igrali 0:0. Sandi Lovrić je v dresu Verone igral od 62. minute, tik pred koncem tekme pa podal za zadetek Andriasa Edmundssona, a ta ni obveljal zaradi predhodnega prekrška.

Pred tem je Bologna igrala proti Romi in izgubila z 0:2, Parma pa je proti Pisi slavila z 1:0. V petek so Neapeljčani premagali Cremonese s 4:0. Inter, ki je blizu novemu naslovu prvaka, ima na vrhu lestvice 79 točk, Napoli je pri 69, Milan ima 67 točk, Juventus 64, Como in Roma pa po 61. Verona je predzadnja z 19 točkami, zadnja Pisa jih ima 18. Pred njima sta Lecce z 29 in Cremonese z 28 točkami.

Italijansko prvenstvo, 34. krog, izidi nedeljskih tekem:
Fiorentina - Sassuolo 0:0

Genoa - Como 0:2 (0:1)

Torino - Inter 2:2 (0:1)

Milan - Juventus 0:0

nogomet serie a 34. krog milan juventus

Od roba propada do Uefinega priznanja in sodelovanja z Barcelono

Zgodovinska tekma v Celju, prvo ligo prvič sodila ženska

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
vizita
Portal
Navaden glavobol je bil v resnici počena žila v možganih
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
cekin
Portal
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
